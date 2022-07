La muerte de Evita, “el simulacro”, el busto y la cruz

Compartir esta noticia:











Durante el acto de homenaje a María Eva Duarte de Perón, el PJ La Pampa recuperó la cruz, símbolo de la Iglesia Católica, que se usó durante el simulacro de velorio en 1952 en la sede provincial del peronismo.

Este martes Gladys Ostanelli (más conocida como Gladys De Biasi) participó del acto en homenaje a María Eva Daurte de Perón al cumplirse los 70 años de su muerte. Lo hizo para entregar la cruz que se usó en el simulacro de velorio desde el 26 de julio de 1952 y por 18 días en el PJ de La Pampa.









Tal como lo graficó Jorge Luis Borges, un reconocido antiperonista, en su cuento “El Simulacro”, a Evita se la lloró y la despidió en todo el país con un velorio simulado, con la colocación de un cajón cerrado para que la mujer más popular y amada por el pueblo, pudiera ser despedida por el pueblo.

Gladys cuenta a Plan B que “mis padres eran los caseros del PJ, vivíamos nosotros acá atrás, en una pieza. Cuando se hizo la capilla viviente, estaba aquí el féretro y estaba aquí un busto de Evita, uno de Perón, y la cruz”.

Recuerda que “cuando vinieron los militares en 1955, mis padres pusieron todo lo que era del partido en una pieza y los militares la cerraron con llave. Mi hermano Juan Carlos tuvo la idea y yo le hice de campana para ver cuando el policía se iba para la universidad y así poder sacar las cosas”.

“Él, con una soga, ató los bustos de Evita y de Perón y por una claraboya y los subió. También subió la cruz. Mi mamá nos los hizo devolver cuando se levantó de la siesta, pero la cruz quedó, quedó siempre a resguardo de mi mamá. Mi mamá murió y se la pusimos en el panteón”, añadió.

Pero “ahora da la casualidad que a mi mamá la cremamos y el panteón no está más, por eso devolvimos la cruz, La cruz era de la capilla viviente cuando hicieron la simulación del velatorio acá en el PJ”, destacó.

– ¿Por qué lo hicieron, para resguardarlos de la dictadura?

– No sé, éramos chicos, nos metimos con una soga y quisimos sacar esto, pero fue la cruz la quedó hasta ahora a resguardo de nosotros. Mi hermano que está en San Luis me dijo ‘por qué no se la entregas al partido’ y eso es lo que hice hoy – finalizó Gladys Ostanelli, que vivió en la sede del PJ junto a su padre, su madre, su hermano Juan Carlos y su hermana María.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios