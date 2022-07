Sindicato de Vialidad Nacional destacó que se dará marcha atrás con ceder el campamento de General Acha

Compartir esta noticia:











Desde el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Distrito 21º La Pampa, resaltaron que mediante una nota de la Casa Central Vialidad pidiendo que se de marcha atrás con ceder el campamento de General Acha al Ministerio de Seguridad y del Senasa.

Hace unas semanas desde el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Distrito 21º La Pampa acusaron a Martín Izaguirre de querer «desguazar» la repartición con la entrega del Campamento de General Acha.



El gremio pidió explicaciones al Jefe del 21º Distrito La Pampa.

Hoy se conoció que desde la Casa Central de Vialidad consideraron que “no es conveniente la cesión total o parcial del Campamento de General Acha. Por cuerda separada se ordenará al Distrito que elabore un plan por etapas para el recupero de las instalaciones”, informó el Sindicato

En el comunicado de Si.Pe.Vi.Na expresan que:

Se confirma ahora la denuncia efectuada hace un mes atrás por parte del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. Fue el sindicato quien denunció que se quería entregar el campamento de la Localidad de General Acha, en vez de acomodarlo y evitar así mayores traslados de maquinarias y personal; reduciendo incluso mayores costos para el estado nacional; beneficiando a los empleados en el presente y a futuro.

Hoy se ha confirmado por la administración de nuestra Casa Central, lo oportunamente denunciado por el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, que da cuenta en que no se respeta la normativa vigente, y que se incurre en cada oportunidad en faltas graves, previstas en nuestro CCT.

Cuando a la falta de idoneidad y pertenencia hacia la DNV, se hacen groseramente presentes, “…debemos actuar, en pos de hacerla cumplir y de hacer cumplir los derechos de los trabajadores que representamos…”, expresó Miguel Ángel Chamorro, secretario general.

El campamento de General Acha, es un campamento histórico, un icono de nuestra DNV, que solo lo entendería quien tuviera pertenencia y antigüedad en la repartición, situación que no le es propia a Izaguirre.

Lo denunciado ha quedado probado, y no se hace más que confirmar lo que este sindicato viene expresando ante las autoridades de casa Central, ante el Ministerio y ante los Medios.

Podemos resumir que hoy se confirma “…una mala gestión de recursos y gestión del actual Jefe de Distrito Martin R. IZAGUIRRE y su dependiente Jefe de conservación Ezequiel Quevedo, en cumplimiento de lo ordenado por el Ing. Fabio Fernández…”

Las denuncias efectuadas versan justamente en el desconocimiento en la ley especial CCT 874/07-E y Decreto 505/53, por el cual se creó la DNV y para qué.

En ambas normas incluso se establecen deberes y obligaciones que cada funcionario le debe a los bienes estatales que deben administrar y a los recursos dentro de la DNV.

Respecto de ello, fue el propio Sindicato quien denunciado que se estaba iniciando la entrega del campamento de General Acha, al Ministerio de Seguridad de La Pampa y en forma conjunta al Organismo Nacional SENASA; ( EX2021-76705250-APN-DLP#DNV); situación que no ha sido grata para las autoridades de Casa Central, a quienes incluso no habían anoticiado, hasta que se hicieron eco de las denuncias al respecto; Y quienes mediante informe de fecha 27/07/2022 (IF-2022-76284088- APN-PYO#DNV; Referencia: INFORME DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO – CTO. GRAL. ACHA – LA PAMPA), han resuelto que “……”Ahora bien, el inmueble en cuestión, se encuentra ubicado en un punto estratégico para nuestro Organismo, ya que, si bien en la actualidad no se estaría dando uso, cederlo por cuatro años, en su totalidad, por pedido de dos entes distintos, daría la sensación negativa de que no existían proyectos de mantenimiento a futuro por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, al menos por ese período”… Y “…Las actuaciones son analizadas en forma conjunta por la Subgerencia de Mantenimiento por Administración y por la Coordinación de Mantenimiento quienes expresan lo siguiente: Se comparte lo manifestado por la Subgerencia de Tierras donde manifiesta que el Campamento de General Acha goza de una ubicación estratégica para la DNV.

Ampliando lo citado por la Subgerencia de Tierras se embebe un plano donde puede apreciarse que Desde este Campamento pueden atenderse tramos de las Rutas Nacionales N.º 152, 35 y 143 (y eventualmente llegar hasta la Ruta Nacional 154). El hecho que en la Ruta Nac. Nº 152 se haya planificado una Malla C.Re.Ma. no significa que vaya a repetirse eternamente, muy por el contrario, finalizado el Contrato C.Re.Ma. la Malla debe pasar a Mantenimiento por Administración para lo cual el Campamento debe mantenerse operativo. El Campamento es un lugar de paso obligado para las Comisiones que se dirigen a la Zona Cordillerana, pudiendo ofrecer hospedaje para hacer noche y continuar viaje al día siguiente, tanto de ida como de vuelta. Asimismo corresponde señalar que luego de una minuciosa lectura del Expediente que nos ocupa, no se encuentra ningún informe de la Sección Mantenimiento ni de la División Conservación que diga expresamente que el Campamento no resulta de utilidad para las tareas de Mantenimiento por Administración.

En Virtud de lo expuesto, las Dependencias firmantes consideran que no es conveniente la cesión total o parcial del Campamento de Gral. Acha. Por cuerda separada se ordenará al Distrito que elabore un plan por etapas para el recupero de las instalaciones.

Agradecemos a los medios la preocupación respecto al tema que en definitiva se torna un círculo vicioso, ya que si no hay preocupación y trabajo de gestión por un organismo para el mantenimiento de las rutas, no hay rutas seguras y transitables y si no hay rutas seguras y transitables, se lesionan derechos de los habitantes, lo que se traduce en una lesión al bien común y ello atenta directamente contra nuestra carta magna, por lo que tenemos que concluir diciendo que esta lesión/atentado, genera en quienes debemos luchar por el bien común desde la parte que nos corresponde, Quienes deben dar el ejemplo no solo no lo hacen, sino que también de forma irresponsable atentan directamente contra la sociedad, y menoscaban los derechos de los trabajadores.

