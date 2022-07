Pablo Pera criticó la gestión municipal del transporte: “el manejo del sistema es igual al de Autobuses Santa Fe”

Compartir esta noticia:











Desde la oposición criticaron el aumento del colectivo de 50 a 71 pesos y señalaron buscan conocer la estructura de costos del servicio. También cuestionaron la quita de frecuencias durante el receso escolar.

El edil del Frepam, Pablo Pera, se refirió al aumento de colectivos, solicitado por el Ejecutivo a cargo de Luciano di Nápoli y señaló que “en la sesión de hoy ingresa el Proyecto de Ordenanza que aumenta el boleto al 30% y que pasará de 50 pesos a 71 pesos”.

“Lo único que ingresa es el pedido del Intendente solicitando el incremento al Concejo Deliberante, pero no hemos tenido acceso todavía a la estructura de costos, que estaría determinando este incremento y es lo que vamos a esperar analizar, como lo hicimos con el caso de los taxis y el último aumento del 40% de las tasas”, recordó el edil de la oposición.

Consultado sobre si una parte del boleto será subsidiada, Pera dijo que “es lo que salió en los medios. Por eso, queremos tener acceso al expediente, para saber cuánto es lo que recibirá el EMTU, de lo que viene de Nación y el subsidio de la tarjeta SUBE”.

“Después, en los subsidios municipales, según lo que pudimos ver por la poca documentación, es que se mantienen los subsidios de la gestión anterior”, agregó Pera.

“Hay que recordar que las rendiciones del EMTU tienen más de un año de atraso y no conocemos los números de subsidios. Sabemos que hay inconvenientes con la llegada de los subsidios nacionales y de hecho, los últimos paros de la UTA fueron porque al interior no llegan los subsidios, en la misma medida que deberían estar llegando”, dijo Pera.

En cuanto a los aumentos de los colectivos, Pera recordó que, a diferencia de los taxis, que se hacen dos revisiones anuales, en el transporte, son a propuesta del intendente. “Venimos con un aumento anterior y queremos analizar si este 30% de aumento es razonable o no”.

“El tema del transporte es necesario para la ciudad y hubo muchos reclamos de la Línea 5, que estuvo más de dos años sin funcionar. Esperamos los números de los subsidios nacionales, para ver si esto no debiera trasladarse completamente al usuario”, indicó.

Consultado sobre el balance de la gestión municipal del EMTU, Pablo Pera dijo que “esperábamos un cambio de política, al ser estatal, pero el manejo que viene teniendo el sistema de transporte es igual al de Autobuses Santa Fe y la quita de frecuencia de los recesos escolares, algo muy cuestionado a Autobuses, lo sigue teniendo como política el EMTU”.

“Además, las unidades no son accesibles, más allá de las rampas elevadoras que sabemos que no funcionan. La calidad del servicio y a la política del servicio no veo muchos cambios con lo que era Autobuses Santa Fe”, criticó.

