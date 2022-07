Tierno se suma al pedido de reglamentación de la caza con jauría

Compartir esta noticia:











El exministro de Seguridad de La Pampa recordó que hizo ese planteo cuando estaba en funciones.

En un posteo de Facebook afirmó que el abogado Javier Díaz no tiene relación laboral ni representación jurídica, pero lo reivindicó como un amigo. Lo hizo para desmentir una publicación de un matutino de papel, que lo vinculó a uno de los voceros de la protesta.









Además dijo que “Javier Díaz no es abogado mío. Javier es un amigo que también tiene el sentido de la autenticidad y a no callarse, no solo para el ejercicio de la profesión sino también cuando conoce de las arbitrariedades e injusticias perpetradas desde el poder en cargos judiciales”.

Díaz tuvo vinculación con Comunidad Organizada cuando ese partido lo propuso cómo síndico de Pampetrol al considerar que esa fuerza se consagró como segunda minoría en las elecciones de 2019, que ganó con más del 50 % de los votos Sergio Ziliotto, secundado por Juntos por el Cambio, y tercero CO.

Al momento de la designación, Brindesi había dejado el bloque que componía Comunidad Organizada y Juntos por el Cambio, había armado dos bloques desde el inicio del mandato, uno de la UCR y otro de Propuesta Federal.

La discusión se zanjó en favor del PRO, quien impuso a Martín Matzkin como síndico de Pampetrol, porque sus pares en Diputados le asignaron a ese partido la categoría de segunda minoría: Mayoría FreJuPa, primera minoría, la UCR y segunda Propuesta Federal.

“Respecto a la cacería con jauría, siendo Ministro de Seguridad manifesté que hay que controlar y reglamentar esa actividad, haciendo la hoja de ruta, protección animal y otras medidas que protegiera a los que genuinamente practican la actividad de caza, como a toda la población rural en general. Eso fue desestimado por el titular del Poder Ejecutivo y no se pudo llevar adelante”, destacó.

En otro párrafo de la publicación en su red social aseveró que Comunidad Organizada, como un partido político “considerado y acompañado por el pueblo de La Pampa” se va a presentar “a nivel de toda la sociedad de La Pampa el año próximo”.

