Protesta en el Barrió Río Atuel por una pérdida de agua en un departamento

Vecinas y vecinos del barrio santarroseño protestaron por una pérdida de agua en un departamento superior que afecta a los de abajo en la tira 32, ubicada en Corona Martínez y Smith

Este viernes por la noche un reclamo vecinal por una rotura de un caño terminó en una protesta frente a la casa del titular del consorcio.









Antes de ello, una vecina contó a Plan B que “tenemos un problema que viene desde hace tiempo, quienes vivimos abajo, somos los que más sufrimos las consecuencias. Tenemos afecciones respiratorias producto de los derrames cloacales y de los de agua”.

“Nosotros vivimos con el techo lleno de bacterias producto de la humedad. También en la cocina y en el comedor. El consorcio nunca dio la cara ni explicó a los vecinos que lo tienen que arreglar ellos”, destacó.

La mujer reconoció que “de la vereda para afuera es tema del consorcio, pero nunca lo explicó ni dan la cara, lo único que hace es cobrar, si no pagas te mandan una carta documento para que no te atrases”, resaltó.

Esta vez, afirmó que se trata de “un caño troncal, que debería arreglar el consorcio”, dijo.

“El año pasado lo arreglamos nosotros. Tenemos miedo que las paredes empiecen a ceder. Ahora solicitamos la presencia del consorcio, porque no se puede arreglar la rotura, la plata no alcanza y nos dicen que es un problema entre vecinos”, indicó.

Luego de plantear el inconveniente, se manifestaron en la casa de Reinoso, titular del consorcio.

“Hace 3 días que no tenemos agua, que no podemos usar el baño, no podemos higienizarnos”, expresó una mujer frente al responsable de administrar el barrio en los temas comunes a todos los y las vecinas.

Luego de escuchar el pedido, el titular del consorcio explicó que “no es del consorcio estando el caño adentro”.

“Si vos sos plomero, sabés que si el caño roto está en un departamento, es un problema del vecino, nosotros cómo consorcio no tenemos nada que ver”, le dijo a un hombre que se sumó al pedido.

Al finalizar la protesta, los vecinos y vecinas se fueron disconformes porque “cuando es del consorcio no hacen nada, y cuando necesitamos ayuda, tampoco. Una vez más nos quedamos sin agua y nadie hace nada”, cerró.

