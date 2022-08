Con criticas opositoras, el FreJuPa sacó despacho favorable para la ley de seguridad ciudadana

Compartir esta noticia:











Se conformó un Plenario de comisiones Legislación General, Legislación Social, Hacienda y Presupuesto y Derechos Humanos para dictaminar el proyecto de ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Finalmente se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría.

En primer lugar, Sandra Fonseca cuestionó el tratamiento que se le dio a dicha iniciativa. “El personal policial no tiene idea de lo que estamos tratando. Si nosotros queremos ser representantes de la ciudadanía, tendríamos que por lo menos explicarles sobre la realidad del texto. La policía es parte del pueblo, y no los hemos escuchado”, dijo y opinó: “Esta Legislatura ha descendido en el tratamiento de leyes significativas, que es lo que más me preocupa. No hubo trabajo legislativo en este proyecto”.









Martín Balsa tomó la palabra y señaló algunos de los actores que estuvieron presentes en el análisis del proyecto. “Vinieron los círculos policiales, la Colectiva, jubilados, entre otros. Se tuvieron en cuenta un montón de modificaciones. No les faltemos el respeto a todas las personas e instituciones que trabajaron”, pidió.

Desde la UCR, Marcos Cuelle lamentó que “hoy se haya decidido sacar despacho a un proyecto que requiere mayor tratamiento. La ‘ley de la democracia’ tiene que estar acorde a las necesidades de los trabajadores de La Pampa. Estamos estudiando para el 4, esa es la crítica, este es un proyecto que con más trabajo podría salir una mejor ley”.

A su vez, Laura Trapaglia se identificó con los legisladores Cuelle y Fonseca y dijo que “no se tomaron los aportes de Propuesta Federal. Para tener una mejor seguridad, no podemos solo darles un ‘adicional’ que hace que estas personas trabajen más de 8 horas con esos recursos”.

Julio González, en sintonía con Balsa, agregó: “Participaron instituciones civiles, círculos policiales y todos los que de alguna u otra manera hemos tenido y tenemos contacto con la policía. Hemos traído debates y hemos modificado algunos aspectos. El proyecto tuvo el tratamiento que debió tener”.

Espartaco Marín señaló el “rol de la universidad de La Pampa como uno de los aspectos más importantes que incorporamos en el análisis de la iniciativa. También está la posibilidad de que los profesionales y técnicos de las fuerzas policiales, fuera de su horario de trabajo, puedan realizar otras funciones. Además el observatorio de seguridad, que se incorporó en esta ley con las estadísticas e información para prevenir con mayor celeridad situaciones de inseguridad”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios