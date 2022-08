El 5 de agosto se presenta la Banda Sinfónica en el escenario de Medasur

Compartir esta noticia:











En este segundo semestre la Banda Sinfónica de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa presentará conciertos con la participación de destacados artistas invitados, por fuera de su programación regular.

El próximo viernes 5 de agosto a las 21:00 en el auditorio del Centro Cultural Medasur (Av. Belgrano Sur 180 – Santa Rosa), los músicos del organismo sinfónico se presentarán con la dirección de la maestra invitada Julieta Ugartemendía, quien mantiene una productiva y variada carrera como clarinetista y directora.

Programa del concierto:

* An outdoor overture. Aaron Copland.

* George Washington bridge. William Schuman.

* Manhattan beach. John Philip Sousa.

* Dixieland on parade. Adapted for band for Michael Brown.

* William Byrd Suite. Gordon Jacob.

Nº 1 The earle of Oxford´s March.

Nº 2 Pavana.

Nº 3 Jhon come kiss me now.

Nº 4 The Mayden´s Song.

Nº 5 Wolsey´s Wilde.

Nº 6 The bells.

Julieta Ugartemendia

Participa en conciertos como solista, música de cámara y también como miembro de orquesta en importantes salas de conciertos de Estados Unidos, Europa y Argentina.

Actualmente es directora del Ensamble de Clarinetes de la Provincia de Buenos Aires, miembro de diversas agrupaciones de música de cámara, concertino y maestra de la Camerata Argentina de Clarinetes e integrante de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.

Buscando nuevos perfiles en su carrera, Julieta está completando en este momento una Maestría en Dirección de Ensambles de Vientos en Carnegie Mellon University (Estados Unidos) con el Maestro George Vosburgh.

Julieta Ugartemendia brinda clases en escuelas y universidades sobre diferentes temas musicales y acompaña la formación y dirección de varios exitosos ensambles musicales.

Actuó en el Carnegie Hall en Nueva York, Heinz Hall en Pittsburgh, Teatro Argentino en La Plata, Teatro Colón, Teatro Avenida, Centro Cultural Kirchner y Teatro San Martín en Buenos Aires, entre otros.

Entre sus profesores se encuentran los Maestros Daniel Kerlleñevich de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y Thomas Thompson, Michael Rusinek y Ron Samuels de la Pittsburgh Symphony Orchestra.

Algunos compromisos musicales la incluyen en Pittsburgh Opera Center, Opera Theatre of Pittsburgh, Pittsburgh Playhouse of Point Park University, Point Chamber Orchestra, Johnstown Symphony, Erie Philarmonic, International Opera Theatre en Philadelphia e Italia, Teatro Argentino de La Plata, Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Orquesta Estable del Teatro Colón y Juventus Lyrica.

También es muy activa en la educación musical, Julieta fue profesora en Chatham University, Winchester Thurston School, Hope Academy of the Music and the Arts, Orquesta Escuela de Chascomús, Orquesta Escuela de Hurlingham, directora y coordinadora de la Banda de Vientos Juvenil de Buenos Aires y el ensamble Ayres del Plata.

