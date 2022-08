Héctor Lara respaldó a policía denunciada por apremios: “cumplió con su deber acorde a reglamentos”

Compartir esta noticia:











El exjefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, utilizó la red social Facebook para respaldar a una agente policial que es acusada por apremios. Lara adelantó que será uno de los que testifique en el juicio.

Lara apoyó a la policía, que es denunciada en el marco de un operativo que se realizó el 13 de abril del 2020, a los pocos días de comenzar el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio que se realizó por la pandemia del coronavirus.









La denuncia fue desestimada por el Ministerio Público Fiscal, entendiendo que no hubo delito, pero la continuó el abogado querellante acusando a la policía por el delito de vejaciones, severidades y apremios ilegales. El debate del juicio arrancará este miércoles.

En la denuncia del abogado se señala que ‘la policía habría obligado a ocho mujeres que se quitaran hasta la ropa interior, que se bajaran las bombachas y que, semidesnudas, hicieran flexiones y tosieran o estornudaran de frente o de espalda, justificando que era el procedimiento habitual en las requisas’, informó La Arena.

Héctor Lara

Héctor Lara contó que “a menos de un mes que el gobierno nacional decretó restricción de circulación para todos los habitantes del país a raíz de la pandemia mundial relacionada con el virus Covid 19 y que el Gobierno Provincial adhirió”.

Detalló que “en uno de los tantos operativos que nuestra policía desarrolló en todo el territorio provincial, precisamente en uno llevado en Santa Rosa, una mujer que transitaba en un vehículo por una calle en horas de la mañana, sin justificación aparente, fue demorada por efectivos policiales que cubrían ese servicio de control. La misma fue trasladada junto al automóvil a la Seccional Sexta por corresponder a la jurisdicción y porque allí se encuentra la Alcaldía de mujeres”.

Continuó indicando que “en aquel lugar se la notificó que ingresaba como detenida porque su acción constituía una infracción al art 205 del Código Penal, es decir, se encontraba imputada de un delito, secuestrándose el vehículo en que se conducía. Por ese motivo, una mujer policía de servicio en ese momento, procedió a la requisa de esa mujer tal corresponde cuando ingresa una persona imputada de delito (tarea obligatoria sin importar el tiempo que dure la detención). El tiempo lo dispone la justicia”.

“La requisa es una medida que tiene que ver con resguardar la seguridad de quienes allí se encuentran (policías, otras detenidas y de la propia persona requisada). No hacerlo puede traer consecuencias gravosas. No se puede prever la reacción de alguien que se ve involucrado en un delito”.

Preciso que “Esa mujer policía, es Gisela Funes Maidana, tiene la jerarquía de Cabo Primero. En la escala jerárquica policial es la ante penúltima. Aclaro esto porque esta joven mujer policía fue denunciada penalmente por la mujer detenida aquel día, estimo, por haber considerado injusta su detención o sentirse agraviada al ser requisada. No juzgo su accionar porque tiene derechos y soy respetuoso de ello. Ese día y casi en simultáneo fueron trasladadas varias mujeres más. La suboficial se encuentra próxima a enfrentar un juicio penal a partir del día miércoles 3 de agosto. El Ministerio Público Fiscal no continuó con la acusación inicial pero si lo hizo el querellante particular”.

Lara afirmó que “Esa joven mujer policía es claramente mujer, es madre y es una trabajadora que cumplió con su deber acorde reglamentos y disposiciones que ella no dictó. Esa joven ya pasó momentos muy difíciles en su vida y en el trabajo, estuvo un tiempo importante sin trabajar por una medida administrativa (pasiva) con la incertidumbre de su futuro y perdiendo ingresos económicos. Hoy está en riesgo de perder el empleo si la justicia la condenara. Esa joven policía ha debido, quizás, restarle pan a sus hijos para pagar un abogado particular para que la defienda”.

Recordó que “Como Subjefe de policía en esa época y luego como Jefe, hice todo lo que estuvo a mi alcance para evitarle la situación de pasiva (ella lo sabe, es más, voy a declarar en el juicio) pero al haber una imputación penal y de acuerdo a la ley, la FIA solicitó esa medida. Judicialmente no es posible ni legal gestionar nada. Por todo ello hago esta publicación. Se trata de reflejar la grave acusación que pesa sobre Gisela y el riesgo que se vea afectado su honor, su trabajo, su legajo y por ende, su vida y la de su familia. Creo firmemente que ella ni ningún otro u otra policía tuvieron nada que ver con el dictado del decreto que restringió al máximo la circulación de la gente y que quienes lo incumplieran cometían delito. Ella y ellos no escribieron el Código Penal, no provocaron la Pandemia, no hicieron ni impartieron las directivas para actuar en esa anormal situación”.

“Como dije, yo era Subjefe y participé en reuniones donde se coordinaban acciones con los fiscales como consecuencia de directivas que emanaban desde los gobiernos nacional y provincial. Había que controlar, debíamos ser estrictos (lo dijo el Presidente públicamente). La pandemia estaba, el riesgo de contagio existía por lo que no juzgo si las medidas adoptadas fueron acertadas o no. La cabo primero cumplió con una de esas tantas directivas. Si no la hubiese cumplido y la persona detenida atentaba contra su vida, hoy estaría en una celda”.

Finalmente expresó que “Pido a nuestros hombres y mujeres policía, todo el apoyo, de la manera que mejor les parezca pero que se note, para Gisela. También lo pido a quienes lean esto. Por último pregunto, ¿argentinas y argentinos; pampeanas y pampeanos acaso no sabemos lo tedioso, grave y fatal que fueron estos años de Pandemia? ¿Les parece que Gisela merece esto? Compartan por favor. Gracias”.

