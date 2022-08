Se fue de la casa por malos tratos y quisieron obligarla a regresar dónde no le daban de comer

Compartir esta noticia:











A raíz de una nota en la que personal de Niñez y Adolescencia repudió el escrache a una psicóloga por una intervención, una menor contó su caso. El derrotero entre la policía, el Ministerio de Desarrollo Social y la justicia. El relato.

Plan B Noticias ha dado cuenta más de una vez de reclamos de madres o padres ante decisiones judiciales relacionadas con la niñez y la adolescencia. Ayer, tras el respaldo del personal de Niñez y Adolescencia a una psicóloga que fue escrachada y atacada en las redes sociales, varias personas comentaron su experiencia luego de varias intervenciones de Niñez y Adolescencia o de la justicia.









Una de ellas relató a Plan B que se escapó de su casa para ir a vivir con sus abuelos paternos, pero la quisieron obligar a regresar al domicilio donde muchas veces no tenía qué comer.

La adolescente tomó la decisión de irse de la casa y presentarse en la Comisaría de la Mujer de Santa Rosa. Allí contó lo que le sucedía, pero intentaron que regresara al lugar de donde se había escapado: allí, a veces almorzaba, no había meriendas ni cenas, y recibía maltrato cotidiano.

“Se negaron mucho a escucharme, cuando lo hicieron, minimizaron lo que decía. Yo les decía que quería estar en casa de mis abuelos paternos y ellos escribían en el expediente que yo quería ir con mi familia materna, justo de la que me estaba yendo por lo que me pasaba. No firmé las entrevistas porque en la transcripción ponían cosas que yo no había dicho”, contó la joven que hoy ya alcanzó la mayoría de edad.

“Un día fui a la entrevista de Niñez y Adolescencia y estaba mi mamá ahí. Nadie me avisó que estaba ahí. Me amenazaron muchas veces con mandarme a un hogar de menores. Comenzaron las amenazas, que me iban a enviar a un hogar de menores, que iba a estar en tránsito, y no escuchaban lo que me pasaba en la casa, donde vivía con mi hermana más chica, mi mamá y mi padrastro”, resaltó.

“Mi mamá tenía un ingreso de dinero suficiente, sin embargo, no me cubrían las necesidades, respecto de comidas. Se almorzaba si alguien quería cocinar, la cena era nula y no me dejaba comprar para la merienda”, relató.

Decisión

La joven de 18 años contó que tomó la decisión de irse a los 15 años “recién cumplidos. Cuando en Niñez notaron que no podían tirarme para ningún lado, me mandaron al tribunal, a estar con una jueza. De ahí recuerdo que la misma jueza me dijo que ‘si hace falta te vamos a llevar esposada a lo de tu mamá’”.

“Me fui de mi casa por maltratos reiterados, no físicos, siempre psicológicos. Desde un principio el sistema funcionó bastante mal, me quisieron llevar de acá para allá, cuando siempre les dije que me quería quedar con mis abuelos paternos, que me podían dar lo que en mi casa no me daban y no me maltrataban”, dijo.

“Normalmente, el hábito de almorzar era para mi hermana menor. No para el resto. Y no se cenaba. Tampoco se daba lugar a ir a comprar a un kiosco cosas para merendar porque ella se enojaba. Iba a la escuela, pero tenía bastantes faltas, ya que mi mamá no quería despertarse para acompañarme a tomar el colectivo. En esos momentos, me decía que no vaya a la escuela”, relató a este medio.

La adolescente contó que “mi mamá tenía ingresos como empleada de comercio y tenía el dinero que le mandaba mi papá”.

En un momento de la vida familiar “mi mamá me estaba viendo cuando lavaba los platos, me decía que era una inútil, me agredía, y me fui al baño a encerrarme. Ella, muy enojada, comenzó a golpear la puerta, gritaba, pedía que salga y me exigía que le diera el celular. Fue un momento detonante. Agarré mi mochila, puse algo de ropa, y me fui a la comisaría de la mujer. Conté todo, al rato vinieron mis abuelos. Me atendió una psicóloga que dijo que no podía volver con mi mamá y le dieron un permiso provisorio a mis abuelos”.

“Ahí empezó todo, querían que vuelva al lugar donde me maltrataban. El equipo de niñez cambiaba con cada cambio de gobierno, algunos leían el expediente, otros no. Se negaban a escucharme y minimizaban lo que les contaba”, resaltó.

La experiencia de la adolescente duró varios años hasta que alcanzó los 18: “en ese tiempo querían que vuelva con mi mamá, que tenía la tenencia. Le daban la tenencia provisoria a mis abuelos paternos y volvían a insistir con que tenía que regresar a la casa de mi mamá, con el solo justificativo de que tenía que mantener contacto con ella”.

