Trabajadores y trabajadoras de prensa de La Pampa reclaman 120 mil pesos de básico

Compartir esta noticia:











En el marco del paro de 24 horas, el Sindicato de Prensa Zona Sur realizó una asamblea en la plaza San Martín.

“Seguiremos en lucha hasta que ofrezcan algo razonable, algo humano. Seguiremos de medidas de fuerza hasta que los empresarios abran las manos”, señaló Milton Fernández, secretario General del SIPREN.









“Hasta ahora las empresas propusieron un 55 % a diciembre, lo que nos obligaría a reclamar otro 40 % a fin de año. El reclamo es 120 mil pesos de base, lo que implica un pedido del 100 % de recomposición salarial. También reclamamos el pago de un adicional por zona patagónica”, añadió.

“Estamos tratando de negociar una oferta que nos lleve a un 70 % para diciembre y llegar a marzo de 2023 con una recomposición razonable”, indicó.

“Hoy un redactor gana 75 mil pesos, un cronista, que son mayoría de los diarios, ganan 65 mil pesos. Con eso no se puede vivir, no se puede tener libertad de expresión, los compañeros tienen 3 o 4 trabajos, de alguna manera están pensando en llegar a fin de mes y no están pensando en hacer bien su trabajo”, agregó Fernández,

Por su parte, Gustavo Silvestre dijo que “la actividad está en crisis y las empresas ya hicieron el ajuste. Durante los años de macrismo el área de prensa fue la que más despedidos tuvo, los salarios cayeron a pique, perdimos un 40 % de poder adquisitivo”, enumeró.

“Después del macrismo no hubo despedidos masivos, pero todo lugar que se desocupó por jubilación, por trabajadores que se fueron a otro sector, por los malos salarios, no fue reemplezado. Los trabajadores de prensa merecemos un salario digno para garantizar la libertad de prensa”, resaltó.

“Es mentira que las empresas no pueden. Ya hicieron el ajuste”, finalizó.

Ley de pauta

El SIPREN pide una ley de pauta publicitaria oficial para todos los medios con trabajadores registrados, para medios autogestivos, cooperativos, donde un porcentaje llegue al bolsillo del personal de prensa.

“Los medios están fuertes, están sólidos, acá en La Pampa, por suerte los tres medios gráficos están siendo asistidos por el Gobierno y pagan los salarios en tiempo y forma. Pero eso no alcanza, las pautas no llegan a los trabajadores”, señaló Fernández.

El secretario General del SIPREN señaló que “el proyecto se está elaborando, contamos con colaboración de integrantes de la facultad de derecho, y es por supuesto un proyecto perfectible”, indicó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios