Hernán Pérez Araujo y los anuncios de Massa: “esto nos da esperanza y mucha prudencia”

El legislador nacional del PJ reconoció un giro a la derecha en el Frente de Todos. “No se festeja, nada, pero se esboza es una esperanza ante la posibilidad cierta y concreta de un retorno de Juntos por el Cambio al gobierno, si la situación no tomaba un giro”.

El diputado nacional del PJ, Hernán Pérez Araujo, se refirió a las medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía, Sergio Massa, manifestó “cierta prudencia”. Señaló que no hay nada que festejar en el Frente de Todos y opinó que la oposición no acompañará legislativamente al gobierno. “Dijimos que nos íbamos a ocupar de los últimos y no lo hemos hecho”, advirtió.

Por otro lado, afirmó que la designación de Massa no debe sorprenderle a nadie, ya que integra el Frente de Todos. “Hay que resaltar que tanto la integración en el Frente de Todos, tanto por sectores del radicalismo que se han mantenido dentro de progresismo y de sectores más de derecha, como Sergio Massa, o más de izquierda, como Patria Grande y otros movimientos sociales, fueron legitimados por el voto popular en el año 2019”, dijo en declaraciones radiales.

“Sergio Massa fue candidato por el Frente de Todos a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y a mí me tocó por La Pampa. Él encabezó la boleta en Buenos Aires y a mí me tocó en La Pampa. Sacaron el 53% de los votos y creo que está legitimado el Frente”, agregó.

“Así como los convocamos a todos para conformar un Frente para ganar las elecciones, los tenemos que convocar a todos para gobernar y eso tiene que suceder en Nación y en Provincia”, agregó.

En referencia a los anuncios para los sectores más postergados, Pérez Araujo dijo que “hizo un anuncio muy concreto para los últimos de la cadena, que por ahí no es del todo grato, pero manifestó que hay que atender el bolsillo de los argentinos y argentinas, de jubilados y jubiladas, de trabajadores que están en la economía informal”.

“Para ellos, hay dos urgencias: una es bajar la inflación y la otra es recomponer los salarios, van de la mano, si se quiere”, afirmó a periodistas de Radio Noticias. “Creo que van de la mano, pero no necesariamente. El hecho de anunciar un extra al haber de los jubilados, no es bajar la inflación, pero tiende a recomponer el haber jubilatorio”, agregó.

“Estamos en una emergencia económica que está clara. La causa principal es la falta de dólares y de reservas. Si no solucionamos esa emergencia de la falta de dólares del Banco Central, mediante las medidas que se anunciaron ayer y otras que se estarán anunciando, va a ser muy complejo atacar las urgencias que vienen de esta emergencia, que son la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario”, dijo.

“La sinceridad de Massa es cruda y por ahí suena fría, pero era el momento de decirlo. Acá no va a haber magia para hacer eso, se va a necesitar de un trabajo en conjunto, de un trabajo constante y de un gran acuerdo político de todos los sectores, del arco oficialista y opositor. Si no, va a ser complejo”, dijo Pérez Araujo.

“Ayer escuchaba a miembros de la oposición que se preguntaban qué se festeja. No se festeja, nada, pero se esboza es una esperanza ante la posibilidad cierta y concreta de un retorno de Juntos por el Cambio al gobierno, si la situación no tomaba un giro, como el que está tomando”, señaló el legislador.

“Esto nos da esperanza y nos da mucha prudencia. No hay nada que festejar. Podemos permitirnos la esperanza ante la reunificación o relanzamiento del Frente de Todos, un gobierno que no ha adquirido ningún miembro de afuera, sino que está confirmando el contrato electoral del 2019. Aquí no hay nadie que no haya sido legitimado electoralmente, en el 2019. El diputado que encabezaba la lista de la provincia de Buenos Aires, que presidió la Cámara de Diputados por parte del oficialismo, ahora es Ministro. Nos genera cierta esperanza. En mi caso particular, mucha prudencia, de acuerdo a los anuncios que se han dado y las medidas que se deben tomar”.

En este sentido, Pérez Araujo, dijo que en los próximos días el ministro de Economía mantendrá reuniones con los gobernadores. “En el caso de las empresas que serán descentralizadas que dependen de determinada jurisdicción presupuestaria nacional, yo tengo mucha prudencia. Quiero ver cuánto le sale a la provincia de La Pampa”.

En cuanto al tope a los subsidios de la energía, Pérez Araujo señaló que “es un anuncio antipático. Venimos de los feroces tarifazos de Juntos por el Cambio y en la pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional decidió el congelamiento tarifario, que fue lógico, pero quedaron rezagadas. Es necesario un reacomodamiento, es importante el dato que da Massa, 4 millones de hogares no pidieron mantener los subsidios. Luego, veremos quienes quedan, cómo se combina ese anuncio, respecto de los topes de consumo, con determinado consumo de gas y electricidad. Vale decir y tiene razón, que este anuncio se da en un contexto mundial, donde se calefaccionarán con leña y carbón y aquí, hemos atravesado prácticamente una crisis, lo más crudo del invierno, sin haber tenido complicaciones serias y graves y eso, hay que anotarlo a favor”.

En referencia a paquetes de leyes y el probable acompañamiento de la oposición, Pérez Araujo fue escéptico. “Yo veo cierto recelo en la oposición, desde que se anunció el nombramiento de Massa en Economía. Veo cierto desgano en el acompañamiento, cierta sospecha en la oposición, de que si esto sale bien, los sueños electorales de su retorno en el 2023, podrían truncarse y esto no los alegra”, dijo Pérez Araujo. “Estuve en el recinto viéndoles las caras y algunos manifiestan enojo, mirando cierto giro a la derecha del Frente de Todos, aunque llevaron a Macri en la boleta. Espero que haya un gesto de prudencia y razonabilidad, de acompañar, en un plazo prudencial de 90 días, en donde las leyes que necesita el gobierno, sean acompañadas. Pero no soy muy optimista, porque el posicionamiento de algunos sectores de Juntos por el Cambio, es meternos en el barro, en una carnicería, y ahí saben que resultan beneficiados por cierto electorado que quieren barro y sangre”.

“Me preocupa cierto silencio de la oposición. A algunos Massa les gusta más, a otros nos gusta menos, pero sí puedo decir que es un laburante incansable y cada vez que lo llamás, atiende el teléfono. Ojalá siga así, que esto salga bien, aún cuando escucho que algunos del Frente de Todos (Juan Grabois), están amenazando con irse, por alguna medida que no les ha caído del todo simpática. Son momentos de prudencia, tomémonos un tiempo antes de hacer declaraciones. Creo que con respecto a los planes, todos queremos que la situación pase de ser emergencia a que sea un trabajo”, dijo.

“Dijimos que nos íbamos a ocupar de los últimos y no lo hemos hecho. Si no empezamos a hacerlo, vamos a tener el resultado que algunos ya están festejando premonitoriamente y ahora, con esta suerte de esperanza que aparece, se les empieza a coartar ese retorno anticipado”, cerró.

