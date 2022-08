Marcharon en Cipolletti a un mes del crimen de Agustina Fernández

Compartir esta noticia:











La mamá, Silvina Capello, su familia y allegados marcharon por las calles de la localidad rionegrina al cumplirse un mes del fallecimiento de la joven estudiante pampeana.









Desde las 18 horas concentraron en la Plaza San Martín de Cipolletti y marcharon por distintos puntos de la ciudad de manera pacífica para exigir justicia .

La familia estuvo acompañada por amigos, vecinos, organizaciones y representantes de instituciones como la Universidad del Comahue, donde Agustina Fernández estudiaba medicina.

Su mamá, Silvina Capello, brindó algunas palabras tras la finalización de la marcha: «para mi es una pesadilla, agradezco que nos acompañen, que no se olviden de Agustina. Yo me mantengo de pie por ella, es horrible lo que me está pasando y nos está pasando para los que la queríamos, la amábamos. Me siento muy culpable de haberla traído acá, es un viaje horrible. Yo sabía que era su sueño pero jamás pensé que iba a ser tan poco lo que ella iba a vivir. Les pido por favor que si saben algo nos ayuden porque ya no puedo más. Gracias a todos por este día, en la última marcha también llovió y ella está con nosotros».

El sábado 2 de julio Agustina tenía previsto cenar con un amigo, además vecino del complejo de viviendas donde residía, pero entre las 19 y 20.30 fue brutalmente atacada y murió días después en el hospital local.

Durante la investigación hubo algunos avances. La familia logró incorporar a un reconocido perito a la causa. Además, lograron que se cotejaran las muestras de ADN que tenía la joven en sus manos. Allí se confirmó que el ADN de su amigo, Pablo Parra no coincidía con los restos hallados. Pero si lograron comprobar que las huellas genéticas pertenecen a otra persona.

Por el momento las líneas de investigación siguen siendo las mismas. Para la fiscalía el principal sospechoso es el hombre del identikit, aunque por ahora solo pudieron ubicarlo fuera del complejo de viviendas ubicado en calle Confluencia al 1301 en la zona del Parque Industrial, donde ocurrió el hecho.

Este sábado su familia dará una conferencia de prensa a partir de las 12 en el Complejo Cultural Cipolletti, el objetivo es informar a la comunidad los avances de la investigación.

Fuente: Diario Río Negro

