Una charla sobre VIH colmó la capacidad de la Unidad Básica de Villa Parque: “si te cuidas, no te morís” (imágenes)

Raúl Cornejo, titular de la Asociación Civil Darnos la mano, encabezó el grupo de personas que dio la charla en el local partidario. También participó un equipo de epidemiología del Ministerio de Salud.

A local lleno, con personas en la vereda, el patio y la calle, la conducción de la Unidad Básica de Villa Parque, encabezada por Gustavo Vera, organizó una charla sobre prevención del VIH. Asistieron referentes de Convergencia Peronista, Línea Plural, Nuevo Espacio de Participación, Kausa Popular y Octubre Peronista.









“Nos estamos centralizando mucho en barrios populares, donde sin hacer charlas, solo con recorrer, salieron tres caos positivos. Hoy en la charla hubo mucha gente porque necesita informarse”, contó Raúl Cornejo, paciente con VIH.

“La gente pregunta mucho porque no tienen información, y se tiene que conocer para sacar a la luz todo y así lograr que se termine la discriminación y puedan informar a las demás personas. Hay que tomar conciencia de que hay que salir con preservativos, sí o sí”, recomendó.

“Lo ideal es venir con la charla, y hacer testeos, hoy no pudimos porque había mucha gente. Pero invitamos a testearse, en 15 minutos se tiene un resultado, si es negativo se van a su casa, si es positivo, es un primer análisis que hay que confirmar. No es que ya tenga VIH, sino que hay unos pasos a seguir para tener un diagnóstico definitivo”, resaltó.

– ¿Se vive una vida normal con el virus?

– Si, la vida con VIH es normal, la haces anormal cuando dejas de tomar la medicación. Hoy son solo dos pastillas por día. Antes eran 22 por día. Tenés calidad de vida, pasás a ser indetectable, a no transmitir. Pero siempre hay riesgos, vos no transmitís pero no sabés qué le ocurre a la otra persona. Además hay mucha sífilis. En una pareja estable, no transmitís, pero si mañana vas al boliche y conocés a alguien, te podés contagiar y en una noche tirás atrás todos los años de tratamiento.

– ¿Todavía hay discriminación?

– Sigue habiendo discriminación, la sociedad todavía tiene temores, con estas charlas le damos información a la gente para que sepa que no se va a contagiar por hablar con un positivo, por tomar mate con esa persona. Te podés contagiar si no usas preservativo, no por hablar o compartir un mate. Con estas charlas lo que hacemos es ayudar a las personas, explicás que tiene calidad de vida si se cuida, pero que la enfermedad la tenés para toda la vida. También hablamos con sus padres y familiares. Al VIH si lo tratás, no te morís – cerró Raúl Cornejo.

El presidente de la Unidad Básica de Villa Parque, Gustavo Vera, indicó que “nos estamos movilizando, y ahora venimos trabajando con toda la barriada”.

“Esta charla la quisimos hacer como parte de la militancia y con gente que vive y trabaja con la temática. Han venido más de 100 personas de todo el barrio”.

“El 20 de agosto vamos a festejar el día del niño en el Butaló I. La unidad básica está abierta, nos llegan planteos sociales, y con los compañeros trataos de solucionarlos con distintas herramientas. De esta Unidad Básica somos parte todas las líneas del peronismo y trabajamos en conjunto, en una convivencia muy sana para ayudar a la gente”, finalizó el subsecretario de Salud.

