Más inconvenientes en la tira 32 del barrio Río Atuel: ahora les cortaron el gas

Andrea Fernández, la vecina de la planta baja que hizo los arreglos, señaló que “nos quitaron el medidor de gas porque el vecino del departamento de arriba lo tiene cómo negocio y no quiere hacer los arreglos”.

Desde hace 10 días las y los habitantes de la Tira 32 del barrio Río Atuel tienen inconvenientes con el servicio de agua y ahora, con el de gas, por roturas en los departamentos.









Fernández recordó a Plan B que “nosotros contratamos plomeros matriculados y los otros no. Ahora vino Camuzzi y nos sacó el medidor porque hay dióxido de carbono. Y todo eso es porque el dueño del departamento 101, de apellido Chamorro y que me dijo más de una vez que no va a hacer ningún gasto, porque lo tiene para negocio, desconectó la chimenea principal”.

“Necesitamos que alguien nos ayude. No tenemos gas, tenemos humedad y se nos llueve el techo, todo por un vecino irresponsable que no hace las cosas cómo se tienen que hacer”, señaló.

“Nosotros ya gastamos 100 mil pesos para hacer las cosas cómo corresponden y ahora nos dejan sin gas y no tenemos plata para seguir haciendo esos arreglos”.

“Necesitamos que nos ayuden, que se solidaricen con nosotros cómo nosotros nos solidarizamos con nuestros vecinos. Gastamos 100 mil pesos y hasta le dimos los flexibles y los caños al del departamento de arriba. Ahora nos dejan sin gas por su culpa”, añadió.

Andrea Fernández vive con su madre, una adulta mayor, y su hermano.

“Él lo usa para alquilar, cortó la chimenea central, generó el problema y no se hace cargo. Tampoco hizo arreglar las cloacas. Ahora estamos viviendo entre las bacterias porque Chamorro, no hace las cosas que tiene que hacer”, aseveró.

Mi papá había arreglado todo mientras vivía, pero con las pérdidas de agua del departamento 101, rompió el baño, la cocina, se partió todo el techo, ahora tenemos toda el agua en nuestro departamento”, se lamentó.

“Llamaron a Camuzzi, cortaron el gas por el dióxido de carbono y fue él el que cortó la chimenea. Cómo hacemos, con estos frios y sin plata para poder arreglarlo. Necesitamos ayuda y que alguien le haga hacer los trabajos al vecino de arriba”, finalizó.

