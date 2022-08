Silvana, mamá de Agustina Fernández: “tengo fe de que tiene que haber justicia”

Compartir esta noticia:











Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández, dio una conferencia de prensa en Cipolletti, en la que informó los avances en la causa. Con mucho dolor anunció que se continúa trabajando sobre las cuatro líneas y que se suma una investigación paralela a la causa.









Hoy al mediodía se realizó una conferencia de prensa en el Complejo Cultural Cipolletti. Allí Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández informó a la comunidad acerca de cómo avanza la investigación.

En su testimonio Silvana expresó «hoy me siento más insegura que antes» y que pidió acompañamiento «porque tengo miedo, siento inseguridad y mafia detrás de esto».

«A mi hija la traje al peor lugar y me siento muy responsable porque no la dejamos optar por Buenos Aires por una cuestión de seguridad. No disfrutó nada y yo sé que estudiaba, que trataba de tener una vida social y la forma en la que la mataron no se lo deseo a ningún padre, yo la vi destrozada», expresó la madre de la estudiante pampeana fallecida.

Dijo que por el momento la información respecto al caso es muy acotada: «hoy no tengo mucha información, pero tengo fe de que tiene que haber justicia. Nosotros exigimos una respuesta, que no nos subestimen porque no vivimos en el medio del campo, y si tengo que acudir a nivel nacional lo voy hacer. Tengo la fuerza que ella me está dando, y que me mantiene de pie. Esto recién empieza para mi, me siento acompañada. Hoy todos estamos en esto, no hay ningún exento y ustedes en esta comunidad tienen asesinos. Esto es gravísimo, le pese a quien le pese no voy a parar hasta una respuesta, esto hoy es pacífico por mi hija».

También se refirió a las líneas de investigación que continúan en la causa y confirmó que el amigo de la joven, Parra, aún no está descartado. «Se está profundizando, veo un compromiso y espero que sea la verdad. Yo no quiero ningún piche, no nos subestimen porque esto no va a quedar acá. Yo como madre desde el momento cero pensé que acá hay más personas culpables. El amigo, la persona que lo vende y la persona que lo hace. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, como preservar la escena. Parra está descartado del ADN pero no de la línea de investigación. Él dice que sigue a disposición, y le agradezco eso. Yo no culpo a nadie, pero pudo haber sido otra cosa disfrazada. Entonces ahí aparece la figura del femicidio. Las otras líneas de investigación apuntan a un robo con dato o robo sin dato», expresó Silvana.

Contó que como padres están muy enojados, pero tratan de convertir ese enojo en fuerza para que la investigación avance. «No quiero perjudicar a nadie ni entorpecer la investigación. Venir acá no es grato para nada, yo jamás pensé estar en este lugar. Mi lucha sigue, le pido a la justicia que no se desvíe, que acá no haya privilegios. Insisto: acá hay más de una persona involucrada y son cómplices de lo que quieren tapar. A Agustina la atacaron salvajemente y a ella sólo le robaron un celular», expresó la santaroseña.

Desde la asamblea Ni Una Menos de Cipolletti informaron que mujeres de la agrupación llevarán paralelamente una investigación, como ocurrió en el primer triple crimen. El objetivo es aportar más datos a la investigación.

Las referentes explicaron que Silvana aceptó la propuesta y lo confirmó durante la conferencia. «La justicia se está encargando, pero si la gente me quiere ayudar yo lo acepto», expresó.

Ayer las referentes de la agrupación Ni Una menos Cipolletti anunciaron que la conferencia se organizaba por que era necesario separar los espacios para que Silvana pueda transitar las calles que transitó su hija. «Es un momento que debemos respetar y acompañar en silencio», explicaron las organizadoras.

Además, se refirieron a la cantidad de casos impunes que hay en la ciudad. «Cipolletti deja mucho que desear en cuanto a justicia. Tenemos un montón de casos sin resolver. Acá nos está acompañando Ofelia Mosconi, del primer triple crimen, sola con su bandera con una lucha que nunca termina y que ya lleva más de 20 años, eso es en resumidas cuentas la historia de nuestra ciudad, triste».

Fuente: Diario Río Negro

