David Macedo: “venimos a pedir que se ponga primero a los de abajo, como se dijo en 2019”

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Santa Rosa (MTE), David Macedo, pidió que el Gobierno apoye a las cooperativas de trabajo que “fueron las que crearon empleo cuando el sector privado despidió trabajadores durante la pandemia”.

David Macedo resaltó que la marcha de cada 7 de agosto “es un día clave porque en las movilizaciones de San Cayetano surgió la CTEP, se comenzaron a juntar las distintas organizaciones sociales, detrás del lema común, por Tierra, Techo y Trabajo. Hoy le agregamos el pan, porque hoy en los sectores más populares no está garantizado el tema alimentos”.









En diálogo con Plan B Macedo señaló que “venimos a pedir que se ponga primero a los de abajo, como se prometió en 2019, y todavía no ha ocurrido. Estamos pidiendo un Salario Básico Universal para quienes no están organizados, no para los Movimientos Sociales, sino para los 9 millones de personas que no tienen garantizada la alimentación y están debajo de la indigencia”.

“Sea está la medida, o sea otra, hay sectores que no fueron incluidos en las medidas que anunció el ministro de Economía, y son los sectores que no tienen tiempo para aguantar”, añadió.

“En cambio, los anuncios fueron para los más beneficiados y que justamente son los que pueden esperar, cosa que no ocurre con quienes pasan hambre. Es necesario que se tomen medidas para acabar con el hambre”, resaltó.

“Este es el momento de presionar en la calle, durante la pandemia priorizamos la salud, fuimos la primera línea creando ollas populares, atendiendo la emergencia de los compañeros, pero ahora ya es momento de movilizar”, indicó.

Con relación a los dichos de Sergio Massa, afirmó que “no tenemos inconvenientes en que auditen los potenciar trabajo, pero también creemos que se tienen que crear mejores condiciones para quienes están organizados en cooperativas”.

“Se necesita un seguimiento y un acompañamiento constante, no uno cada dos años, como pasa con las cooperativas de trabajo, que son las que crearon trabajo cuando el sector privado despedía trabajadores”, indicó.

– ¿Cómo están en el reciclado de Santa Rosa?

– Bien. Este mes se van a incorporar más compañeros que siguen trabajando en la montaña, a cielo abierto. Vamos encaminados, es día a día, creemos que con mayor conciencia, y mayor difusión se podrían recuperar más materiales para reciclar

– ¿Quiénes cartoneaban o estaban en la montaña de basura, hoy están mejor que antes?

– Si, aparte de la mejora en las condiciones laborales, hay una mejora en los ingresos, los compañeros están todos bancarizados, cobran por el Banco Credicoop, tienen un ingreso acorde al tgrabajo que se realiza. Pero, también fuimos azotados con las licencias de importación automáticas y eso golpeó bastante duro al sector. Eso permitió que las empresas se estoquearan por detrás de internet. Quien era ministro (por Matías Kulfas) se olvidó… priorizó un sector empresarial, siendo que tenemos más de 200 cooperativas produciendo en Argentina y trajeron cartones de afuera.

Con eso nos bajaron el precio 5 pesos por kilo, que es muchísimo para nosotros, que comercializamos a través de “Mundo Reciclado”, donde comercializamos más de 80 cooperativas. Se olvidó, lo digo de manera sarcástica, se permitió que las grandes empresas se vieran beneficiadas una vez más.

San Cayetano

Este domingo desde las 9 de la mañana los movimientos sociales concentraron en la Parroquia de San Cayetano, ubicada en la calle Pilcomayo de Santa Rosa.

Hasta allí fueron militantes del Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista Combativa (CCC), todos integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Se los pudo ver a los dirigentes Walter Brandimarte de la CCC, David Macedo, del MTE, Liliana Tomasso, del Movimiento Evita.

Además estaban el diputado provincial del FreJuPa, Leonardo Avendaño, el secretario General de la CTA Autónoma, Ricardo Araujo, la secretaria General de ATE, Roxana Rechimont, el presidente de Patria Grande y director de Economía Popular de General Pico (MTE), Manuel Lazarte, los directores de Economía Popular de Sana Rosa, Federico Ignaszewski y el subdirector de Economía Popular, Mariano Alfageme, ambos del MTE.

