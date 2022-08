El oficialismo no quiso tratar el repudio a las amenazas del hermano del intendente

Compartir esta noticia:











En la comisión de Acción Social, que se reunió este martes, el FreJuPa bloqueó el tratamiento del proyecto de la oposición para repudiar las violentas amenazas de Leandro di Nápoli, hermano del intendente, contra el concejal del FrePam, Gustavo Estavilla.









El proyecto fue presentado en la sesión pasada para ser votado sobre tablas y el oficialismo impuso la mayoría y decidió enviarlo para su tratamiento en comisión. Ahora también bloqueó el tratamiento.

El concejal Juan Lima (FreJuPa) consideró que “el objetivo que se perseguía de pegarle al intendente a raíz de este hecho lo han conseguido» y clausuró el debate al señalar que «la decisión del bloque es que el proyecto quede en comisión»-

La concejala Claudia Giorgis (FrePam) dijo que “es lamentable y no tiene precedentes” lo dicho por Lima y que “lo que le pega al intendente es la situación En la sesión hablamos de familiar directo, hemos cuidado la figura institucional. Nosotros tenemos muy claro que podemos ser agredidos pero que nuestro debate es por las ideas, nunca un ataque personal. El que lo pega al intendente es quien lo hace, no nosotros”.

«No podemos mirar para otro lado contra una amenaza de violencia contra cualquiera de nosotros. Mucho menos a raíz de una opinión política de nuestro trabajo como concejales. Puede gustar o no que observemos que no se cumpla en tiempo y forma con las rendiciones, pero es nuestra responsabilidad como Concejo Deliberante. Si por aludir a ese trabajo viene una amenaza de te voy a moler a palos, es muy grave que dejemos pasar ambas cosas. Por hacer uso de eso fue atacado Estavilla», expresó Giorgis.

“Podemos tener todas las disidencias que queramos pero en el marco del respeto. No tiene que ver con el apellido. Conocía a María Campos y “Copete” di Nápoli de toda la vida, y no creo que tenga nada que ver el apellido con esta acción”, dijo.

“No puede ser que no nos expresemos contra las amenazas de violencia, sea el apellido que sea. Cien veces escuchamos en este recinto el mensaje de Silo, hoy no está la concejala que lo dice pero voy a tratar de recordarlo yo: No a la violencia”, dijo Giorgis en relación a la concejala del FreJuPa, Alba Fernández.

“Tendrían que reflexionar y pensar que el mejor acompañamiento al intendente di Nápoli es apoyar este repudio”, manifestó.

El debate inició cuando la concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, para repudiar los dichos de Aldo Rico y Juan Grabois, contra la figura del presidente Alberto Fernández, que también fue rechazado por el oficialismo por su «sesgo» ideológico.

Giorgis pidió la palabra por el bloque y planteó que «aún no estando de acuerdo con el sesgo, se puede mirar la parte resolutiva» y recordó el apoyo a proyectos presentados por el oficialismo con los que no coincidían en ciertas cuestiones ideológicas.

En ese momento, advirtió a los presentes que el proyecto de los bloques opositores contra las amenazas del hermano del intendente no había sido leído por Secretaría y pidió su aprobación. «Nos parece inadmisible a esta altura de la democracia tener que registrar tamañas amenazas por dichos que son opiniones políticas. No podemos avalar estos derechos de te voy a moler a palos. No lo podemos dejar pasar», manifestó.

Lima quiso restringir la participación de Giorgis con el argumento de que «no estamos tratando el tema en la comisión y no damos la palabra a personas que no están dentro de la comisión».

«Los concejales tenemos voces en todas las comisiones, lo que no podemos es firmar el dictamen», le aclaró Giorgis.

