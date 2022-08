Mac Allister no quiere internas para la Gobernación: “Javier Milei no es un límite”

Compartir esta noticia:











El exsecretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, aseguró que Juntos por el Cambio puede tener un mejor resultado electoral “si hay una sola lista”. Anticipó que Javier Milei “no un límite”, aseguró que “no vamos a tomar decisiones por lo que diga Buenos Aires” y aseveró que “para controlar la inflación hay que tomar medidas muy duras”.

El dirigente político que permitió el crecimiento del PRO en La Pampa gracias a su conocimiento social, aseguró que “para esta elección no voy a ser candidato, tal como me comprometí”.

“Mi posición es que tenemos que ir todos juntos. Ojalá se pueda conformar una sola lista para que no haya palos y se imponga la marca Juntos por el Cambio, que es lo importante en la actualidad”, señaló Carlos Javier Mac Allister.









Respecto a su actualidad, dijo que se dedica a “lo que está debajo de la tierra, lo que no se ve, cómo cuando se invierte en cloacas, obras que no se ven y los políticos no hacen porque consideran que es enterrar plata. En este tiempo me dediqué a organizar un equipo para hacer crecer el PRO en toda la provincia”.

“Hemos aumentado los afiliados y afiliadas en un 43 %. Y nos fue bien en toda la provincia. No puedo decir en cuál zona estamos mejor. En todas se está trabajando muy bien, en algunas sumando afiliados, en otras sumando profesionales”, dijo en el programa radial “El Operador” que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 15 horas en Radio Mitre Santa Rosa (100.9).

“La única forma de ganar es que se haga una sola lista. Para míi es así. Si hay internas, si no se pueden evitar, ojalá el que pierda vaya el día de esa elección al local del ganador y se ponga a disposición para todos juntos ganar la general”, demandó.

Consultado por el documento de Juntos por el Cambio, en el que se le cerró la puerta a Javier Milei, aclaró que “para mí Javier Milei no es un límite”.

Ya agregó: “es muy importante lo que dice respecto de la economía, por ahí no me gustan sus formas, pero no veo diferencias fundamentales. Lo que haya decidido JxC en una reunión, no quiere decir que sea una imposición. Las provincias son autónomas y no vamos a tomar decisiones por lo que diga Buenos Aires”.

En La Pampa, Mac Allister ya hizo una alianza con quienes hoy impulsan el partido de Milei en la Provincia: fue en 2017 para la candidatura de Martín Maquieyra, donde se mostró Carlos y Raúl Aragonés, que junto a otros dirigentes peronistas (como Oscar Falcón en Santa Rosa) están detrás del armado del partido político del actual diputado nacional.

Mac Allister pronosticó que “el actual Gobierno del Frente de Todos ya está terminado, va a ser echado por la gente, que no lo va a votar. De algún modo es cómo le pasó a Mauricio Macri, la gente lo va a sacar porque no está conforme con el gobierno”.

“Macri se equivocó en apurarse, no se cambia todo en cuatro años. No se pueden cambiar cosas que se hacen mal desde hace 50 años, en tan solo en un mandato. Eso lo saben todos los políticos, pero no lo dicen porque nadie votaría al que diga que en un mandato va a poder cambiar el 10 % de lo que se propone”, indicó.

Respecto de las medidas económicas a tomar, dijo que “con menos empleados públicos fortalecemos el estado, se pueden hacer más obras, más asfalto, más cloacas, más rutas. Si decís esto te acusa de que querés echar empleados públicos o que haces un ajuste. No digo echar, digo no seguir aumentando la planta”

En relación con el Gobierno Nacional, aseguró que “Cristina Fernández es la reina, Sergio Massa el Primer Ministro y Alberto Fernández un presidente honorario”.

“No sé cómo creen que Massa va a cambiar las cosas. Decime cómo piensa bajar el 94,7 % de inflación proyectada. Eso se puede logar, pero para bajar la inflación hay que tomar medidas muy duras”, y enumeró recortes de gastos en el estado y en la planta de personal.

Por último, dijo que “Sergio Ziliotto puede tomar distancia de Alberto Fernández porque el voto no es racional, es cómo el fútbol, que todo se dirime por la pasión y el corazón. Si no explícame cómo tiene una imagen positiva de más de 65 % y Alberto tiene la más baja de su mandato. Habiendo acompañado al Gobierno Nacional, tiene una imagen completamente distinta. Estoy seguro que va a adelantar las elecciones, entre otras, por esto que te digo”, cerró.

