Alto acatamiento al paro de UTELPa: “si el Poder Judicial ataca a un docente, se mete con todas y todos”

Desde el gremio UTELPa confirmaron que la adhesión al paro “fue casi total”. Criticaron la criminalización de la protesta social y reclamaron por actualización de haberes jubilatorios de docentes nacionales.

En el día de la fecha se está llevando adelante un paro nacional decretado por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del país, de Ctera, y nosotros como sindicato de base de la misma, adherimos a dicho paro”, dijo Lilia López a Plan B.

“Este paro tiene como eje fundamental estar en contra de la criminalización y la judicialización de la protesta social y la condena de nuestro compañero Santiago Goodman, de ATECH, Chubut. Si el Poder Judicial ataca a un docente, se mete con todas y todos”, agregó López. “La docencia siempre aprendió de su propia historia colectiva. Cuando se llevaron un 24 de marzo de 1976 a Isauro y Arturo Arancibia y luego vinieron por los 30.000, salimos a luchar por Memoria, Verdad y Justicia”, enfatizó la secretaria general de UTELPa.

“Cuando reprimieron las marchas en Neuquén y fusilaron a Carlos Fuentealba, luchamos para frenar la represión y por Justicia Completa. Cuando por ineptitud, en Buenos Aires, por el gobierno de turno, voló una escuela y murieron Sandra y Rubén, en la escuela donde trabajaban, salimos a lucha por cambiar el estado de abandono de las mismas. A esta altura, nadie desconoce el mecanismo de lawfare de causas armadas entre jueces, fiscales, grandes medios y servicios de inteligencia, para defendir intereses de los poderosos”, dijo Lilia López.

“El partido judicial al que nadie votó, pretende gobernar el país castigando al pueblo y nos impone las reglas para que avance el neoliberalismo y no la justicia social, por eso hoy salimos a luchar. El Poder Judicial quiere castigar a un maestro chubutense, Santiago Goodman, referente de ATECH, por manifestarse y defender a trabajadores y trabajadoras, al cual su gobierno no le pagaba los salarios, hacía tres meses”, repasó López. “Hoy paramos y decimos: luchar no es un crimen”, agregó la secretaria general del gremio.

“Además, este paro, tiene como eje el reclamo de jubiladas y jubilados. Hay 11 provincias con cajas en Anses y hay una devaluación en el salario. Estamos pidiendo al gobierno nacional un aumento urgente en los salarios de compañeros y compañeras y, también, señalamos, que hay varias provincias en conflicto”, dijo López. En referencia al nivel de adhesión en La Pampa, “fue muy alto”, dijo López.

Por su parte, Noemí Tejeda dijo que otro de los ejes del paro es la actualización de las jubilaciones de docentes nacionales. “En La Pampa también los hay. Estamos reclamando que la actualización sea trimestral, porque con esta escalada inflacionaria, han perdido poder adquisitivo los salarios nacionales”.

“Además pedimos la resolución de conflictos provinciales. Hay tres provincias hoy con medidas de fuerza: Santa Fe, Mendoza y en Corrientes. Exigimos a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional que intervenga para solucionar esos conflictos, todos muy graves. La Educación Pública es la razón de Estados provinciales y de la Nación. Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria y también la intervención del Gobierno Nacional”.

“Nosotros siempre hemos luchado contra la criminalización de la protesta. Cada una de estas cosas son precedentes. Cuando quedan impunes los hechos que nombró la compañera, porque se judicializa la protesta, se arman causas y lo que se trata es de disciplinar al movimiento obrero organizado, en este caso a un sindicato docente que venía reclamando en la calle, con el resto de los sindicatos estatales. Responder con una medida a nivel nacional tiene la connotación de frenar el avance de la judicialización, porque esto ya lo hemos vivido”, dijo Tejeda.

“En el gobierno neoliberal de Macri se pretendió protocolizar la protesta en la calle, justamente para que caiga sobre cada manifestación, en defensa de derechos justos, recaiga la justicia y esto inmoviliza a las organizaciones sociales y de trabajadores, dejando el camino allanado para la imposición de los ajustes y lo que significa la derecha y la imposición económica”, agregó.

Lopez recordó que la criminalización en Chubut se dio en un contexto. “Es una provincia donde hay megaminería, petróleo y los pueblos originarios luchan por no perder tierras en manos de grandes grupos económicos. La protesta fue en este contexto, luego de compañeros y compañeras estuvieron meses sin cobrar su salario. Eso debe quedar claro: por qué hoy la UTELPa y la Ctera tiene este paro a nivel nacional”.

En referencia a la llegada de Massa a nivel nacional, López dijo que “estamos esperando que la situación económica se resuelva y se contemple a la clase trabajadora. Venimos diciendo que en este contexto complejo que vivimos como argentinos y argentinas, la clase trabajadora no sea la que siempre pague la situación que estamos viviendo. Estamos con expectativas a que esto se resuelva”.

Por su parte, Tejeda, dijo que “esperamos que las provincias con conflictos docentes resuelvan sus situaciones. No hay provincias que estén tranquilas, esto es así. Apostamos, como siempre, a la paritaria nacional que está en proceso de convocatoria y discusión, no solo de la cuestión de la pauta anual, que ya quedó atrasada, sino también en esto que se ha hablado mucho, que tiene que ver con la extensión horaria”.

“En cada una de las provincias del país, las paritarias funcionan de distinta manera. En La Pampa, funciona bien o está permanentemente abierta, pero las expectativas están puestas en las aperturas paritarias, en el diálogo, en la posibilidad de recuperar salarios y condiciones de trabajo para la educación pública”.

Consultada sobre el pago de un bono, que se maneja a nivel nacional, Tejeda dijo que “mientras sea de alguna manera salvaguardar el bolsillo y el poder adquisitivo de los trabajadores, la suma, es un aumento de emergencia, para habilitar una discusión, si se estabiliza la economía”.

“Estamos conscientes que el golpe económico y financiero lo están dando los sectores de poder, son casi golpes blandos a la institucionalidad. Esto es así. Mientras se estabiliza una situación, el aumento de emergencia siempre ayuda y es positivo. Luego hay que seguir discutiendo en paritarias y recuperar las escalas salariales de cada sector”, dijo.

Por último, consultada sobre el signo político del gobierno de Chubut, aliado al Frente de Todos, Tejeda dijo que “las realidades de las provincias son muy distintas y las alianzas de frentes políticos pueden virar a grises, y no ser ni blanco, ni negro. Esas pueden ser las acciones de Arcioni en su momento (gobernador de Chubut, del Frente Renovador). Como gremio, hemos acompañado siempre las protestas de los trabajadores”.

“El esquema es el que plantea Lili: las situaciones de los más poderosos. La CTA y los sectores trabajadores proponían un impuesto que más le ingresan a la provincia, como los sectores pesqueros y del petróleo. En Chubut, por un lado, hay un endeudamiento muy grande, externo y , por otro lado, los sectores económicos de la provincia que ganan mucho y aportan poco. Eso se cuestiona en Chubut. En ese marco, el país es muy diverso en cuanto a las alianzas políticas”, afirmó Tejeda.

“Nosotros queremos dejar muy en claro es que se necesita y se enmarca en la necesidad de una Reforma Judicial, donde los ciudadanos y ciudadanas de este país, los más vulnerables, tengamos la tranquilidad que la justicia es justa, que no sea una justicia para los poderososos”, cerró.

