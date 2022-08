El MoFePa afirma que se deberán construir 4 mil viviendas para cumplir con las casi 5 mil proyectadas

Compartir esta noticia:











El Movimiento Federalista Pampeano, integrante de Juntos por el Cambio, puso en duda el anuncio del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda sobre las casi 5 mil viviendas proyectadas. Aseguran que en esta gestión “se hicieron unas 800 casas”.

“Mirá esto: ‘Ya hay entregadas’ y ‘próximas a entregar’ 1.135 viviendas. Hay licitadas 839 casas, faltan licitar 1.835 más y a construir por administración municipal otras 1.056 unidades habitacionales”, señalan en un posteo en redes sociales y aseguran que la fuente de información es el propio IPAV.









“De las 1.135 falta entregar, no sabemos cuántas, ¿el 10 %, el 30 % el 50 %?”, se preguntan

Agregan “839 hay licitadas, no están hechas; 1.835 no están ni licitadas; y a construir por administración municipal 1056, que no están construidas. Calculamos que en un año y 4 meses tiene que hacer más de 4000 casas”, aseveraron.

“Creemos que esta noticia es propaganda política para la gestión de Ziliotto. Averiguamos sobre el tema y según la página oficial del IPAV, en 32 meses ha construido solamente 348 viviendas. Difícil va a ser que llegue a 4919 casas para los pampeanos”, especularon.

