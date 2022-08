La CGT pide que el Gobierno Nacional “use las herramientas que tiene” contra la especulación y la inflación

Compartir esta noticia:











El secretario General de la Confederación General del Trabajo Regional Centro Sur, Luis Faggiani, le dijo a Plan B Noticias que “el gobierno no puede resolver esto con diálogo, tiene que adoptar medidas. Tiene herramientas que puede poner en marcha para controlar los precios y tiene herramientas para encaminar la situación de los trabajadores”.









“Para los precios tiene la ley de góndola,l a de abastecimiento, que no las quiere aplicar porque opta por el diálogo. Y sabemos que el diálogo tiene un límite. Para nosotros los trabajadores tiene las paritarias y que por suerte están abiertas. Aunque corremos de atrás de los precios, por eso reclamamos para que se pueda equiparar la inflación”, añadió.

“Todos sabíamos que la inflación no se resuelve en 5 minutos, cómo dijo el expresidente, (Mauricio Macri), pero en dos años y medio de este gobierno no se ha encontrado hasta ahora las herramientas para luchar contra la inflación y tampoco se han utilizado las herramientas para luchar contra la especulación”, aseveró.

“Nosotros tenemos esperanzas en que el ingreso de Massa sea positivo. Creemos que es un ministro que va a tener la oportunidad de encarar ese diálogo con los distintos sectores”, dijo.

Respecto del Salario Básico Universal indicó que “debe salir por ley. No estamos en contra, pero es difícil que haya una ley por la composición de la Cámara de Diputados”.

En línea con la CGT Nacional, Faggiani rechazó el pago de una suma fija para recuperar ingresos porque “si le decís al privado que mañana le tienen que pagar 20, 25 o 30 mil pesos a los trabajadores, tiene diferentes aplicaciones. Eso el macrismo lo hizo y no resultó porque algunos sectores no los pagaron, otros los pagaron en cuotas y esas sumas se terminaron diluyendo”.

Agregó que “por más decisiones que tome el gobierno en ese sentido, al no controlar la inflación, al no controlar la especulación, lo que se haga no alcanza o no sirve”,

Acto

Luis Faggiani adelantó que no habrá movilización en La Pampa el 17 de agosto porque las filiales provinciales movilizarán al acto central que se hará en Buenos Aires.

