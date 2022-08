UTELPa y la paritaria provincial: “buscamos tramos cortos y clausulas de revisión”

Compartir esta noticia:











El gremio docente solicitará al gobierno tramos más cortos de actualización salarial, debido al incremento de la inflación.

Dirigentes gremiales de UTELPa fueron consultadas en la conferencia de prensa, en el marco del paro nacional docente, sobre la negociación paritaria con el gobierno provincial.

La secretaria genral del gremio, Lilia López, dijo que “vamos con muchas expectativas al ámbito paritario. Es el ámbito genuino de discusión salarial y con mandatos”.

“Tuvimos un Congreso Extraordinario donde asistieron las 17 seccionales que forman a la UTELPa y del mismo salieron mandatos importantes con respecto al salario, en busca de tramos cortos, con cláusulas de revisión y que superen la inflación”.









“Tenemos una gran pérdida del poder adquisitivo del salario producto de esta inflación que no para y que los índices que se conocerán en estos días, serán muy altos. Tenemos muchas expectativas para mejorar las condiciones salariales de trabajadores y trabajadoras de la Educación”, dijo.

“Tramos cortos o cláusulas de revisión para que no pase lo del semestre pasado, donde quedaron tres meses muy largos. En marzo cuando nos sentamos y llevamos adelante el acuerdo salarial, no teníamos ni idea de lo que vino después con la inflación. Por eso, para este último semestre hay que hacer una revisión, no sé si mes a mes, pero más o menos”, dijo Lilia López.

