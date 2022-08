Pedehontáa: por el “macrismo, en La Pampa hay más de 20 mil familias sin viviendas”

Compartir esta noticia:











El Secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontáa, salió al cruce de los diputados provinciales del PRO y defendió la política de viviendas del Gobierno de La Pampa: “quieren ver al pueblo de rodillas”, acusó.









“Después de escuchar hablar a la líder de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, y el ridículo pedido de los diputados provinciales para que vayamos a explicar la política de vivienda en La Pampa, no puedo más que pensar en todas esas familias que se quedaron sin acceder a su techo propio por la falta de aportes nacionales a La Pampa durante los 4 años de Macri”, señaló Marcelo Pedehontpáa.

“Esos sincericidios a los que Lilita nos tiene acostumbrados nos ayudan a entender tantos negociados del gobierno ‘amarillo’, que tras la fachada de una lucha ética por la transparencia esconden tramas de corrupción y encubrimiento”, indicó.

“Los diputados del PRO: Martín Ardohain, Eduardo Pepa, Matías Traba, y María Laura Trapaglia piden que el gobierno provincial de detalles de la política de viviendas, aduciendo que no tienen información de la misma. De sus propias declaraciones puede extraerse lo siguiente: ‘Hoy, por vía informal, nos llega una invitación para concurrir a un hotel de la ruta 5, a tal fin. Es un despropósito y una vergüenza’. Mis preguntas son ¿Querés enterarte y no vas al informe? ¿Cómo puede sostenerse semejante ridiculez?”, señaló

“En el día de ayer (por el miércoles) se mostró con minuciosidad cómo cuesta poner en movimiento un andamiaje administrativo, legal y técnico para que más pampeanas y pampeanos accedan a su vivienda propia a través de la intervención de un ESTADO PRESENTE. Entre 2019 y 2022 se construyeron, y están próximas a entregar, 1135 viviendas. Hasta el 2023 se entregarán casi 5000 viviendas. Eso muestra a las claras cómo cuesta armar nuevamente el proceso que el macrismo destruyó. Fue sistemático y premeditado”, aseveró en un posteo publicado en sus redes sociales bajo el título “Coletazos del macrismo en La Pampa: más de 20 mil familias sin viviendas”.

“Así puede observarse la voluntad de reconocer derechos de un gobierno peronista que ha hecho del acceso al techo propio una forma de ganar en dignidad, siendo una de sus principales banderas. ‘Cambia la vida de las personas de manera estructural’ dijo el gobernador Sergio Ziliotto al hacer referencia a cómo impacta en las familias tener tu casa.

“Pero eso al PRO no le importó, a sus socios radicales no los vi sacar la cara por esas obras que no venían para nuestra provincia. Quieren ver al pueblo de rodillas”, aseveró.

“Además nuestras rutas nacionales debastadas. Rutas provinciales con exceso de transporte que también veían cómo se sobrecargaban por Obras de infraestructua que no llegaban. Escuelas y jardines que eran solo promesas electorales”, enumeró.

“La obra pública es uno de los motores que dinamizan la economía, mejoran la calidad de vida y genera empleo. TODO ESO SE PERDIÓ POR CUATRO AÑOS DE MACRISMO”, destacó.

“Maria Eugenia Vidal viene a darnos clases de cómo gestionar, cuanto empleo hay o no en nuestra provincia, o cómo deberíamos hacer las cosas, cuando ellos lo único que hicieron fue romper todo lo que hiciera que familias humildes y trabajadoras ganen dignidad. No tienen vergüenza. No podemos dejar que nos mientan en la cara”, enfatizó Pedehontáa

“Y ante los dichos de Lilita, me sale el abogado: a confesión de partes, relevo de pruebas”, cerró.

