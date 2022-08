Rodríguez Larreta trabaja con Maquieyra “en un plan para La Pampa”

Compartir esta noticia:











El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó este año a Martín Maquieyra como candidato a Gobernador de La Pampa. En ese marco, se refirió al trabajo que hace cabo junto al diputado nacional del PRO para la provincia

“Argentina hoy podría ser uno de los grandes proveedores de alimentos del mundo, a partir del drama de la guerra, pero nos falta un plan a largo plazo que nos permita explotar el potencial productivo enorme que tenemos, en especial en la pampa húmeda” dijo Horacio Rodríguez Larreta, informaron desde prensa del PRO en La Pampa.









Y agregó que “necesitamos un plan para la Argentina en general y para La Pampa, que es lo que estamos trabajando con Martin Maquieyra.”

El mandatario explicó en una entrevista radial que el plan nacional implica un programa que se sostenga en el tiempo y que incluya equilibrio: “no podemos seguir gastando todos los años más de lo que tenemos, no es sostenible. Eso se termina financiando con la famosa maquinita y termina generando inflación, a la larga o a la corta.”

“Tenemos que ser responsables y al mismo tiempo tenemos que ampliar las exportaciones y la generación de dólares. Estamos apretados con los dólares cada dos por tres.” Y siguió: “¿Quién va a producir productos agropecuarios y de exportación, si no sabe qué tipo de cambio va a tener? Las brechas y los distintos tipos de cambio, generan confusiones enormes y atentan contra la inversión a largo plazo”, sostuvo

“No hay soluciones mágicas ni únicas; hay que trabajar y sostener un plan. Por ejemplo, necesitamos más aplicación de tecnología en el campo para que aumenten los rindes, la productividad y con eso tener más trabajo y mejores salarios. ese es el camino y cualquier atajo termina mal y nos ha pasado en la Argentina.”

Como ejemplo puso a la convertibilidad: “pensamos que la convertibilidad era la panacea y mira como terminamos; no es un tema de una medida”, anticipó el precandidato a Presidente de la Nación.

En ese sentido, Larreta habló de la necesidad de abordar la inflación desde un plan integral: “Si no equilibramos las cuentas fiscales, si no tenemos un plan que promueva la inversión y producir más, si no tenemos estabilidad en el tiempo, nunca vamos a terminar con el flagelo de la inflación que es un flagelo.”

Y cerró con el mensjae de campaña que utilizó Mauricio Macri para llegar a la presidencia en 2015: “Si revertimos todo eso, mi mensaje es que sí se puede”.

