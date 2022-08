Alberto Fernández: “El macrismo buscaba excusas para no dar pensiones por discapacidad”

Compartir esta noticia:











El mandatario criticó la gestión del ex presidente Mauricio Macri que implicó el recorte de 160.000 pensiones por invalidez en su camino a la reducción del déficit fiscal. Fue en el acto de entrega de la pensión 200.000, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el que se lanzó la convocatoria 2022 del programa ACCESAR.









El presidente Alberto Fernández recogió el guante y cuestionó los dichos del ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, quien sostuvo que la mayoría de las pensiones que paga el Gobierno por invalidez “son truchas”.

“Acá no estamos dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado. Estamos poniendo al Estado en el lugar en el que debe estar. Donde las condiciones de igualdad se pierden, debe aparecer el Estado para poner igualdad”, vociferó el mandatario en el acto de entrega de la pensión 200.000, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Durante su discurso, el mandatario criticó la gestión del ex presidente Mauricio Macri que implicó el recorte de 160.000 pensiones por invalidez en su camino a la reducción del déficit fiscal.

“Alguien que nos acusa de estar dando pensiones truchas (Dujovne), fue el alguien que fue ministro de este país que precedieron nuestra llegada al Gobierno y hay algunos datos que quiero marcar para que entiendan que no todo es lo mismo. Nosotros hoy acabamos de dar la pensión 200 mil y estamos orgullosos y queremos dar las pensiones que hagan falta y que merezcan los argentinos. No es una dádiva del Gobierno sino un derecho que tienen. No estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que los necesitan”, explicó Fernández.

Y agregó: “En aquellos años, entre 2016 y 2019 se dieron de baja 170 mil pensiones y hoy acá estamos celebrando que damos 200 mil pensiones. En esos cuatros años denegaron 6 de cada 10 solicitudes de pensión. Acá la preocupación es buscar la forma de hacer más fácil el acceso a la pensión y, en aquel momento, era buscar la excusa para no dar la pensión”.

En la misma línea, el Presidente reveló el estado de situación en la materia con el que se encontró tras su asunción y subrayó lo que considera una contradicción en la política de ajuste de asistencia de Macri dada la condición de su ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

“Cuando llegamos al Gobierno, en ese momento estaban cajoneadas 145 mil solicitudes de pensión para personas con discapacidad. ¿Todo es lo mismo? No, no lo es. Si dijera que estos son los números de mi Gobierno me daría vergüenza. Que un Gobierno que además tuvo una vicepresidenta con una discapacidad haya hecho esto con las personas con discapacidades”, aseveró.

Plan ACCESAR

El Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR” fue creado para apoyar a los gobiernos municipales en la puesta en marcha de iniciativas para que las ciudades sean accesibles e inclusivas y permitan el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en sus territorios, en igualdad de condiciones que las demás.

Para cumplir con ese objetivo, el Plan Accesar promueve la creación de entornos accesibles e inclusivos, en articulación con los gobiernos municipales y considerando las características de cada territorio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios