Tierno inició la instalación de su candidatura para 2023

Desde ayer se pueden ver pintadas con la leyenda “Tierno 2023” en diversos puntos de Santa Rosa.

El máximo referente de Comunidad Organizada inició la campaña electoral de cara a las elecciones del año próximo: en varias partes de la ciudad pintaron paredones con la leyenda “Tierno 2023”.









Tal cómo lo informó Plan B Noticias en el mes de abril, el exministro de Seguridad de La Pampa y exintendente de Santa Ros por 87 días, Juan Carlos Tierno, presentará candidatura en las elecciones generales de 2023.

Cuando este medio preguntó para qué se presentaba, fuentes de Comunidad Organizada respondieron que “tiene todo listo en un armado provincial, pero la idea es que los vecinos y vecinas decidan si se presenta en la intendencia de Santa Rosa o a la Gobernación”.

Desde el 27 de mayo de este año Tierno fue habilitado por la justicia para presentarse en las elecciones del próximo año. Juan Carlos Tierno fue intendente de Santa Rosa entre el 10 de diciembre de 2007 y el 7 de marzo de 2008, cuando fue destituido por la Cámara de Diputados de La Pampa tras haber sido denunciado en la justicia por abuso de poder al aprobar un presupuesto ad referéndum del Concejo Deliberante.

Cómo Tierno fue destituido, el presupuesto no fue ratificado. Y, aunque ello no ocurriera, el FrePam, que tenía la mitad de los concejales, fue uno de sus denunciantes y no iba a ratificar ese presupuesto. En esos 87 días se vivió un clima de tensión y conmoción en gran parte de la ciudad.

La justicia lo condenó por abuso de poder, ya que es atribución legislativa la de sancionar presupuestos y ordenanzas tarifarias, a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

La sentencia quedó firme el 12 de junio de 2019 y no podía ocupar cargos públicos hasta ese día de 2023, aunque algunos interpretaban que si podría ser candidato, ya que, de ser elegido, asumiría en diciembre de 2023.

Pero desde el 27 de mayo, con la resolución del juez de ejecución de sentencia, Martín Saravia, Tierno quedó formalmente habilitado para participar de las elecciones generales de 2023.

Entre el juicio y la sentencia, Tierno fue también precandidato a intendente de Carlos Verna en la interna de 2015 en Santa Rosa y luego, Ministro de Seguridad del exgobernador Verna.

Con o sin sentencia, siguió con su trabajo político y reuniones en barrios de Santa Rosa y varias localidades de La Pampa.

Ahora, lanzó la campaña electoral: resta definir para qué cargo.

