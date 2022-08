Marin: “más que interna lo que tenemos que hacer es juntar al peronismo, sino somos boleta”

Compartir esta noticia:











El cuatro veces gobernador de La Pampa participó de una reunión en la Unidad Básica del PJ Victorica, junto a su hijo el diputado Espartaco Marín, y con referentes de La Cámpora, como Miguel Villagra.









El exgobernador Rubén Hugo Marín estuvo en una reunión partidaria en la Unidad Básica de Victorica. Aclaró que su participación “fue una visita” y no una “actividad interna”, y dijo que el peronismo tiene que llegar unido de cara al 2023.

Marin aseguró “hay una sensación que algunos quieren eliminar a Convergencia, mejor dicho a mi, pero yo camino todavía, que se le va a hacer”.

Opinó que “el peronismo tiene que dejar la soberbia de lado, arreglar todo, juntos podemos llegar sino vamos a tener problemas. Las pasiones no pueden primar”, dijo en declaraciones al portal ZonalPress.

“Hay algunos que inciden permanentemente y la oposición trabaja en forma callada, pero labura y labura bien, como lo hacíamos nosotros antes, ellos lo hacen ahora. Y yo creo que le falta un poco de política al gobierno, sobre todo al presidente del partido. Y no me refiero a la politiquería, tener informada a la gente, porque perdimos una elección y me gustaría saber que análisis hizo, para ver como corregís o amplias tu base”, dijo el dirigente de Convergencia.

Y agregó: “a veces no sabes que decir por miedo a que se tome como una interna. Más que interna lo que tenemos que hacer es juntar al peronismo, sino somos boleta”.

En referencia a la futura convocatoria al Congreso Partidario, consideró que “hace falta y también hace falta un espacio político para reunirse en los pueblos, unidades básicas, hace falta calle”.

