Adelanto: antes de nacer, se partió el partido de Milei en La Pampa

Un grupo de 103 personas afiliadas, en su gran mayoría peronistas, se alejan de la Libertad Avanza.

Oscar Falcón, histórico dirigente barrial peronista, informó esta mañana a Plan B Noticias que se alejan del partido de Javier Milei “no por Milei, nos vamos por Raúl Aragonés. Se ha transformado en un patrón de estancia”.

En marzo de este año Aragonés y Falcón dieron a conocer en exclusiva a Plan B Noticias que habían constituido la junta promotora del partido La Libertad Avanza y que trabajarían para conseguir la personería política. Al día de hoy, no lo consiguieron.









“No nos ha permitido ir al interior y era imposible conseguir fichas de parte de él. Hay una gran cantidad de personas que quieren estar con Milei, que se quiere afiliar, pero él no lo permite”, dijo Falcón a Plan B Noticias.

“Nunca he respondido a ningún patrón, no tengo nada, no busco ningún puesto, si lo hubiera querido, hubiera dicho que si a lo que siempre me dijeron. Siempre quiero el bienestar general para todos, sigo siendo peronista, y mi límite es el kirchnerismo y La Cámpora”, afirmó.

“No me voy a ningún lado, sigo siendo peronista desde el principio y soy parte del movimiento. Afilié a 103 compañeros, amigos y familiares, que estamos dispuestos a irnos del partido libertario”, adelantó.

Respecto de las afiliaciones al partido de Milei dijo que “no van a tener ningún efecto, porque nunca fueron presentadas. La gran mayoría son peronistas y lo seguirán siendo porque el trámite nunca se hizo”.

“Aragonés siempre se manejó como patrón de estancia, se borró, nunca más lo vimos. Se mueve entre las sombras y cuando pasa eso, nunca es bueno para nadie”, contó.

“Aragonés se equivocó, él quiere jugar a la política, pero para jugar no solo hay que tener ganas, hay que saber jugar a la política”, declaró a Plan B.

“Quiero rescatar que su papá es una excelente persona, si hubiese sido él el que estaba en esto, el partido ya estaría en marcha. Ya le avisé a él antes. Quiero rescatar la persona de Carlos Aragonés, más allá de lo que se diga, yo estuve en el 73, no me consta lo que se dice”, indicó.

“Nos vamos, nos retiramos, no pertenecemos más a la Libertad Avanza, no por Milei, nos vamos por Raúl Aragonés”, finalizó.

