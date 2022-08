CGT La Pampa: “hay que encontrar un camino”

Compartir esta noticia:











La Confederación General del Trabajo Regional Centro Sur no moviliza en Santa Rosa porque participarán de la concentración que se hace en Buenos Aires contra los “formadores de precios”

Resaltan que resaltó que “el Movimiento Obrero Organizado se moviliza el 17 de agosto, convencido de que es necesario encontrar un camino. Un camino de paz: Donde todos los argentinos y argentinas empezando por los más necesitados se sientan parte de una nación fuerte”.









En un documento firmado por el secretario General, Francisco Faggiani y la Secretaria Adjunta, Marcela Urban, indican que se trata de un camino “donde los trabajadores puedan levantarse a la mañana, ir felices a sus trabajos y llegar a fin de mes y dar respuestas con dignidad a sus familias”.

“Donde quien emprende, pueda tener certidumbre respecto de que va a suceder al día siguiente. Donde quien siembra, sepa que su cosecha le va a permitir seguir sembrando, pero también comprar la maquinaria necesaria para su labranza y tener un futuro mejor, presente y activo. Esto es posible con una Argentina unida”, añaden.

“Donde quienes no consiguen trabajo, sean comprendidos y acompañados por un estado. Sin embargo, hoy vemos que este sueño que tenemos nosotros y nosotras, no es más que eso. Un sueño. Porque tiene límites concretos, puestos por sectores poderosos que conforman un extra poder, que a veces es más fuerte que el estado mismo y al que es necesario decirle basta porque así no hay nación posible”, indican.

“Formadores de precios que para incrementar sus ganancias irresponsablemente suben los valores de los productos esenciales, como la leche, el azúcar, el arroz, y los alimentos básicos de la familia. Es necesario marchar para decir NO a los sectores de la especulación y al divertimento de los que escondidos detrás de un escritorio juegan y bailan con los números de la economía. Con sus cuentas bancarias cada vez más abultadas, mientras exprimen al pueblo trabajador”, señalan.

“Es necesario marchar porque la distribución de la riqueza no es posible, mientras en la incertidumbre generalizada este extra poder tiene la certidumbre, la seguridad y la garantía de seguir haciendo lo que le dé la gana”, agregan.

“Es necesario marchar para dejar constancia que hay que acompañar al gobierno. A este que es peronista y que pone primero a la gente, a quienes emprende, a quienes siembran, a quienes trabajan. Este gobierno tiene también el sueño de una argentina unida. Un gobierno que es cierto no ha logrado resolver los inconvenientes que la inflación provoca en los salarios, pero no lo ha podido hacer justamente presionado y obstaculizado por ese extra poder que especula y se enriquece a costa de quienes menos tienen”, resaltan.

“Es necesario marchar para que los trabajadores y trabajadora no seamos los únicos que le ponen el hombro a la crisis y podamos recuperar el salario y vivir dignamente. Por ello, hay que encontrar un camino; con la seguridad de saber quiénes son los verdaderos responsables de la crisis”, finalizan.

