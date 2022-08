“Para defender a los trabajadores, la CGT y la CTA tienen que romper con el gobierno y convocar un paro nacional y un plan de lucha”

Compartir esta noticia:











El Plenario del Sindicalismo Combativo en conjunto con el movimiento piquetero concentró en Plaza de Mayo para denunciar el ajuste del gobierno nacional. Se movilizaron sindicatos combativos, delegados clasistas, jubilados, organizaciones piqueteras combativas y el Frente de Izquierda Unidad. La jornada comenzó con cortes llevados adelante por el Sutna de los cuales participaron Romina Del Plá y Eduardo Belliboni en el marco de su lucha por salario y el bono del 200% a las horas de los fines de semana.











Romina Del Plá, diputada nacional del Partido Obrero – Frente de Izquierda Unidad dijo que

“desde esta Plaza multitudinaria planteamos que la CGT y la CTA tienen que romper con el gobierno y convocar un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste y por todos los reclamos Por la reapertura de emergencia de todas las paritarias, por el salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil para las jubilaciones, y contra el ajuste al servicio del pago al FMI. La movilización de la CGT no tuvo reclamos claros y la burocracia se mantiene apoyando a un gobierno que anuncia tarifaszos y nuevos golpes al salario. Las jubilaciones no superan la indigencia condenando a quienes laburaron toda su vida al hambre. Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo y la Coordinadora Sindica Clasista estaremos en las calles apoyando y desarrollando todas las luchas en curso. Desde la del Sutna por salario hasta la Unidad Piquetera por trabajo genuino.”

Por su parte, Eduardo Belliboni dijo que “el hambre en los barrios no se aguanta más. Los planes de $22.000 cumpliendo tareas no alcanzan para alimentar ni una semana a una familia. Vemos cómo crecen las listas de espera en los comedores y se llenan de jubilados o los mismos trabajadores que con sus salarios no cubren las necesidades de sus familias”, añadió.

“Es urgente elevar el salario mínimo a $105.000 y que ningún trabajador esté por debajo de la pobreza. Pero también es imposible la necesidad de un bono de emergencia de $20.000 para todo aquel que lo necesite, creación de puestos de trabajo genuino y no precarización laboral. Estamos con la inflacion mas alta de los ultimos 20 anos y Massa y gobierno le da como respuesta a los que menos tienen auditorias que buscan un ajuste. Basta de plata para el FMI, necesitamos respuestas para el hambre. En tanto no haya respuesta seguiremos en las calles profundizando el plan de lucha”, demandó.



Alejandro Crespo Sec. Gral. del Sutna declaró que “hoy se realizaron masivas acciones en los alrededores de cada una de las fábricas. Las masivas medidas que realizamos hoy son la continuidad del plan de lucha en defensa de las paritarias y por todos nuestros justos reclamos. Las patronales muestran rechazando que los trabajadores podamos recuperarnos del atraso salarial, llevamos decenas de paros, movilizaciones y todo tipo de medidas”.

“Las patronales han mantenido su intransigencia y tomando medidas contra la organización gremial, con el amparo del Ministerio de Trabajo. Esto choca contra la organización activa y consciente de los trabajadores del neumático que no se van a dejar avasallar y lograrán sus objetivos. Además de las medidas masivas en las inmediaciones de las plantas, el Sutna participa con sus máximas representaciones en la Plaza de Mayo, en la movilización convocada por el sindicalismo combativo y el movimiento piquetero en lucha para rechazar el ajuste y darle toda la fuerza a la lucha que desarrollamos por el salario y las condiciones de trabajo en nuestro gremio”, finalizó.

Respuesta a Pablo Moyano

Desde el acto del Plenario del Sindicalismo Combativo y luego de participar de los cortes convocados por el combativo sindicato del neumático (Sutna) el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni le respondió a Pablo Moyano por afirmar que el PO era un Partido “sin obreros”.

Daer, en tanto, sostuvo “no somos exegetas de Belliboni” en respuesta a una pregunta periodística sobre los planteos que viene desarrollando la Unidad Piquetera.

Eduardo Belliboni dijo que, «Pablo Moyano nos ataca cuando el Polo Obrero lleva adelante movilizaciones masivas. No es la primera vez que la CGT ignora los reclamos de las y los desocupados, y de los miles y miles de trabajadores precarizados que se agrupan en las organizaciones piqueteras. Acá en este acto está el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste, los sindicatos docentes, y el sindicalismo combativo, luchamos por la unidad de trabajadores ocupados y desocupados”.

«En realidad, no quieren discutir los reclamos que la clase trabajadora quiere poner sobre la mesa. El gobierno defiende y representa los intereses de los empresarios y la CGT por todos los medios intentó encubrir esta responsabilidad e incluso no mencionó los reclamos urgentes por salario y jubilaciones. Nos critican porque no quieren discutir lo que plantean miles de trabajadores, que hay que hacer un paro nacional y un plan de lucha», añadió.

“Si quieren un ejemplo, el ejemplo es lo que hizo hoy el Sutna, un paro activo y un plan de lucha por el salario. Un plan de lucha votado en asambleas, asambleas que la burocracia sindical no convoca. Pero se ve que a los Moyano los trabajadores cuando luchan ya no le caen en gracia”, enumeró.

Belliboni señaló que “ayer murió una nena de hambre en la Capital, en el país hay hambre mientras los dirigentes que llevaron a la ruina a este país discuten como sacarle los planes a los mas pobres. Hace falta un paro activo y un plan de lucha por estos reclamos urgentes”, finalizó.

