Crimen de Agustina: disponen brigada especial para investigar su muerte

Silvana Cappello, mamá de Agustina Fernández, quien fuera asesinada en Cipollletti hace un mes y medio, adelantó en declaraciones radiales que la Policía de Río Negro dispuso una Brigada especial para avanzar en la resolución del crimen.

Además, sostuvo que se está organizando una marcha para el jueves 25 de agosto, fecha del cumpleaños de Agustina, en horario de tarde.

En declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias, Silvana señaló que vive estos días con angustia. “Vivimos todos los días un poquito peor, con más dolor y más la extrañamos. No entendemos nada. Ella vivió un poco allá, no tenía grandes vínculos sociales, en un grupo muy reducido. Vivíamos con miedo, como todo padre que tiene un hijo estudiando”.

“Estábamos pendientes de sus mensajes, si había salido de la Universidad, si se tomó un colectivo o salió caminando. Que no haya una dirección de lo que pasó, duele cada vez más. Pasan cosas aberrantes en Cipolletti y a mí me da cosa que la sociedad está tan acostumbrada y manoseada… yo me sentía exenta. Éramos una familia de cuatro que laburamos, que ella quería un futuro y ahora todo se cae y no tengo fuerzas, yo ya no sé de donde sacar fuerzas”, se lamentó.

“El 25 de agosto sería el cumpleaños de ella y no sé si voy a tener fuerzas, pero vamos a convocar a una marcha, yo la quiero a ella, espero tener el valor de estar, porque va a ser un día terrible para mí”.

La mamá de Agustina adelantó que una Brigada Especial se dedicará al caso de la joven asesinada. “Ayer hablé con el abogado, que me adelantó que habrá una Brigada Especial que se dedique al tema de Agustina. Que haya un personal dedicado a esta causa, es importante, para que no sucedan estos eventos”, explicó Silvana y recordó que ayer en la localidad rionegrina la policía encontró a un joven estudiante de Psicología, que era buscado intensamente desde hace cinco días”.

“Ayer el abogado me dio esa esperanza que no se le quiten horas y recurso humano. Ayer habló con la Ministra de Seguridad, pone todos los recursos y esto no es una cuestión menor. Esperamos todos los días, una llamada, un mensaje de que se avanzó en algo. Lo que yo busco es paz para Agus, yo no la estoy soltando, la siento al lado mío y no entendemos lo que pasó, no hay justificación. Esto no fue un robo y mi percepción (de desconfianza) sobr el identikit. Por ahora, estoy centrada. Soy una persona muy impulsiva y tengo todo el derecho de enojarme”, sostuvo.

Silvana Cappello afirmó tener esperanzas en que la causa avance. “Los abogados que tenemos son de Neuquén, uno de ellos es Roa Moreno y su socio. El perito que interviene por la parte querellante es Eduardo Prueger. Lo conocimos el viernes pasado vía Zoom. Yo veo avances por parte de él, ha detectado pruebas que se pueden agregar, investigar y profundizar y eso es un aporte importante”.

“Nosotros como padres, dijimos que no fue un robo. Se perdieron muchas pruebas al catalogarlo como robo, porque faltó dinero y dos celulares. Se movieron cosas de lugar y hubo una falta total de resguardo a la escena, por más que allá sido un robo. En la actualidad, hay cuatro líneas de investigación: robo con dato, robo sin dato, el identikit y femicidio”, dijo Silvana Cappello.

“Como madre, pienso que esto no fue ‘un dame el celular’. Yo pedí que investigar el entorno de Parra. Agustina tenía muy poca vida social, no llegó a los cinco meses de estar allá. El hecho ocurrió donde vivía él y acá a la que menos tenemos que investigar es a la persona que no está con vida y mataron. Acá todos nos tenemos que poner a disposición, el hecho ocurrió en el departamento de abajo a donde vivía Agustina, investigar al entorno de amigos, de familia, es lógico, pero como no se hicieron las cosas con lógica desde el primer momento, a mí no me da paz”, agregó.

Por último, Silvana agradeció el acompañamiento de la comunidad de Cipolletti. “La gente está muy indignada allá, son un amor, se sienten como si la conociera a Agustina, se siente identificada”, manifestó.

Cabe recordar que el violento hecho ocurrió el sábado 2 de julio en un departamento de Cipolletti. La joven fue salvajemente atacada, según la principal hipótesis, en una ocasión de robo en el departamento de un amigo cercano al de ella, en calle Confluencia.

Agustina fue encontrada por Pablo Parra, con quien se había encontrado en el departamento del joven a compartir una cena. Según testimonios de Parra, «”a dejó en el departamento y se ausentó durante una hora. Al regresar la encontró tirada e inconsciente en el suelo”. La justicia investiga si el hecho ocurrió el sábado entre las 19 y las 22. Según el joven, los ladrones se llevaron mil dólares, su celular y el de Agustina.

La víctima permaneció internada hasta comprobarse su muerte cerebral el martes. Como Agustina era donante expresa, la familia procedió con la donación de órganos que se realizó en el hospital de Cipolletti.

Un análisis de ADN descartó a Parra como el atacante. La familia continúa firme con el pedido de justicia para que se resuelva la investigación.

