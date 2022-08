Patria Grande cada vez más lejos del Frente de Todos

La diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho cuestionó las medidas de Sergio Massa y afirmó: «Es muy difícil seguir siendo parte de una coalición en la que no te escuchan».

Las primeras medidas Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda generaron tensión al interior del Frente de Todos, sobre todo en sectores con fuertes vínculos con los trabajadores de la Economía Popular. Así lo supo expresar el dirigente de Patria Grande Juan Grabois, y lo reafirman legisladores de su bloque.

A quince días de la asunción del flamante ministro, la diputada Grande Natalia Zaracho sostuvo que, a pesar de que el su organización no tiene voluntad de romper con el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el próximo 3 de septiembre en el Congreso Nacional del espacio tomarán una decisión.

«Esperamos que en estos próximos días haya algún anuncio que beneficie al sector que la está pasando muy mal. Es muy difícil seguir siendo parte de una coalición en la que no te escuchan», expresó la diputada cartonera.

En la misma línea, se manifestó la legisladora porteña Ofelia Fernández que cargó contra Sergio Massa al exigirle medidas para los sectores marginados de la sociedad.

«Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida», afirmó Fernández vía Twitter.

— Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) August 17, 2022