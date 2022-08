Fue a denunciar que arrojan basura frente a su casa y le pidieron que mande una nota

Compartir esta noticia:











Una vecina de Santa Rosa sorprendió a dos personas cuando tiraban ramas frente a su casa, en Schmidt y Tellez, sacó fotos y fue a la municipalidad para hacer la denuncia, pero se encontró con la burocracia

“Además de irresponsables, en su mayoría son personas agresivas y la policía no hace nada al respecto”, contó a Plan B sobre las personas que arrojan la basura.









“Fui a la municipalidad a averiguar sobre la denuncia, me pidieron que me comunique con el 147 para hacer el reclamo, ahí me pidieron que presente las fotos impresas con una nota en mesa de entrada”, señaló

Una vez que haga eso “ellos enviarían inspectores a una zona que es un basural ¿Es necesario tanta burocracia cuando no quedan dudas del hecho con el material que poseo?” se preguntó.

“Parece estar todo facilitado para que este tipo de prácticas queden impunes. Ni siquiera me dieron una dirección de correo electrónico o número de celular para enviar las fotos. Evidentemente, el cuidado del medio ambiente no es prioridad”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios