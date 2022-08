Cabandié contra los ganaderos por los incendios en el Delta: “son 100 delincuentes que perjudican a 5 millones”

Compartir esta noticia:











El funcionario también arremetió contra la Justicia por una presunta inacción ante reiteradas denuncias de quemas, mientras una parte del país se ve afectada por el humo.









El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se refirió este sábado a los incendios en el Delta y lanzó duras críticas en declaraciones radiales: «Los ganaderos queman y queman destruyendo biodiversidad y ecosistemas. Son algo así como 100 delincuentes que nos perjudican a 5 millones de personas», arremetió.

Estas declaraciones se producen mientras la Ciudad de Buenos Aires y otras urbes del país siguen padeciendo los estragos del humo, que posiblemente provengan de las quemas atribuidas al sector agrícola y ganadero. En las últimas horas, Alberto Fernández había dicho: «No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos».

Por su parte, Cabandié señaló: «Estamos hablando de dos millones de hectáreas. El sector ganadero lo que hace es quemar esos pajonales porque el ganado no come esos pajonales que son duros». Y agregó: «Obviamente, el ganado come pastura. Para ampliar la superficie de pastura, acorde a tener más ganado en las islas, el sector ganadero quema estos pajonales».

Con ese tono, el ministro cuestionó a los productores, que estarían usando esta polémica práctica para maximizar ganancias en el menor tiempo posible: «Lo que sucede es que la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, queman pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera», sostuvo. Para Cabandié, «esta es la razón principal».

Por otro lado, afirmó que «hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios». Sobre ello, dijo: «Quemar para preparar la tierra, pero el 90% es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado».

Durante la entrevista el político opinó que este es «un tema productivo que tiene consecuencias ambientales», y sumó: «Pero las razones de por qué tenemos estos fuegos, es un tema productivo».

El ministro de Ambiente dijo que la Justicia no actuó ante las reiteradas denuncias: «Le pedimos a la Fiscalía y al juez una medida ejemplificadora. Le planteamos a la Justicia que en dos años no hicieron nada».

Además, remarcó la responsabilidad de los Gobiernos provinciales para combatir este flagelo ambiental: «Quien regula el accionar sobre los incendios forestales son las provincias, que son las responsables y que tienen que llamar a Nación cuando se ven superadas».

