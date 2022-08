Crimen de Agustina: Silvana Capello, su madre, pidió avances en la causa

Compartir esta noticia:











La semana pasada tuvo una reunión con el perito y el abogado donde le comunicaron que el Ministerio de Seguridad de Río Negro pondría a disposición una brigada especial para investigar el crimen de su hija, Agustina Fernández. Descree del identikit, del vecino del complejo de Agustina, Parra, y la información a cuentagotas de la investigación.









Silvana Capello, madre de Agustina Fernández, la joven pampeana que estudiaba en Cipolletti y murió luego de una violenta golpiza en el departamento del vecino del complejo donde residía.

Consultada por la marcha de la investigación dijo a Plan B que «desde el 5 de agosto, cuando hicimos la última marchan no nos reunimos más con Fiscalía. Siguen las mismas líneas de investigación y están cotejando ADN. No entendemos porqué con los presos».

Desconfía de como se reconstruyó la escena donde fue encontrada Agustina, de su vecino del complejo, y del identikit del sospechoso, y la información a cuentagotas: “Yo quiero un avance en la causa”, reclamó.

-¿Se perdieron pruebas?

-Nos enteramos por un diario rionegrino que decían eso pero no sabemos porque. No sabemos si es cierto. El abogado, Emanuel Roa Moreno, me dijo que tenía a hablar con fiscalía y después íbamos a hablar.

De todas formas consideró que por como se reconstruyeron los hechos «hay muchas cosas que no se hicieron desde el punto de vista del femicidio. No dudo que hayan desaparecido elementos. No fue un robo. Faltaron celulares y no se resguardó la escena».

Hasta el momento los investigadores a cargo descartan a Parra, el vecino de Agustina, del cotejo de ADN.

-¿Es cierto que vas a pedir una pericia psiquiátrica?

-Si. Desde el momento en que me llamó a mi actuó como no actuaría la mayoría. Entonces yo con no él no tengo más nada que hablar. Pedí que investiguen su entorno. Todo ocurrió en su casa.

–¿Volviste a hablar con Pablo Parra después de esa llamada?

-Después de esa llamada no volvimos a hablar más.

-Hasta ahora no pudieron identificar a nadie que se asemeje a la descripción del identikit que difundió la Fiscalía de Cipolletti

-Descartaron a una persona pero no sé porque. Lo único que se es que él dijo “yo no fui”. Pregunté si estaba su ADN y no tuve respuestas.

-¿Cómo se elaboró ese identikit?

-Eso se hizo en base a alguien que dijo que vio a alguien con esas características. Podes ver a alguien pero de ahí a recordar esos detalles. Pero yo no creo en ese identikit. Creo que no da respuesta. La gente está muy asustada y tampoco se va a arriesgar.

Hasta el momento las autoridades a cargo siguen cuatro líneas de investigación: robo con dato, robo sin dato, el identikit y femicidio

Silvana Capello adelantó también que el jueves 25 de agosto realizarán una marcha. La fecha fue elegida porque es cuando cumpliría años Agustina, su hija. «Tendría que cumplir 20 años», contó la mamá.

El hecho

Cabe recordar que el violento hecho ocurrió el sábado 2 de julio en un departamento de Cipolletti. La joven fue salvajemente atacada, según la principal hipótesis, en una ocasión de robo en el departamento de un amigo cercano al de ella, en calle Confluencia.

Agustina fue encontrada por Pablo Parra, con quien se había encontrado en el departamento del joven a compartir una cena. Según testimonios de Parra, «la dejó en el departamento y se ausentó durante una hora. Al regresar la encontró tirada e inconsciente en el suelo».

La justicia investiga si el hecho ocurrió el sábado entre las 19 y las 22. Según el joven, los ladrones se llevaron mil dólares, su celular y el de Agustina.

La víctima permaneció internada hasta comprobarse su muerte cerebral el martes. Como Agustina era donante expresa, la familia procedió con la donación de órganos que se realizó en el hospital de Cipolletti.

Un análisis de ADN descartó a Parra como el atacante. La familia continúa firme con el pedido de justicia para que se resuelva la investigación.

