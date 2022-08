Enfermería llevó el reclamo de la baja de la edad jubilatoria al ISS

Compartir esta noticia:











El Movimiento de Enfermería Pampeano reclamo por la baja de la edad jubilatoria en las puertas del Instituto de Seguridad Social.









Enfermeros y enfermeras del sistema de salud provincial pidieron la baja de la edad jubilatoria a los 50 y 55 años.

Presentaron un informe al Directorio del Instituto de Seguridad Social, con datos sobre las condiciones de salud de las y los trabajadores de enfermería. “Queremos que sea declarado insalubre”, dijo Susana Pedernera, integrante del Movimiento de Enfermería Pampeano.

“Vemos que nuestros compañeros están enfermos, que no llegamos a los 60 o 65 años a disfrutar de la jubilación. Somos full time en la mayoría de los centros de salud de las localidades y tratamos con pacientes con cáncer, enfermedades interarticulares, emergencias médicas, internación, hacemos todo”, dijo Darío Coria, enfermero de Guatraché al periodista de Radio Kermes, Mauro Monteiro.

“Nosotros somos 10 aproximadamente, para una población de 5 mil habitantes y alrededores”, detalló.

Por su parte, Ricardo Blascetta, enfermero de Telén, aseguró que para conseguir la baja de la edad jubilatoria hace falta por un lado “decisión política” y también planteó que “con la jubilación se abre cupo para que ingrese gente joven al sistema”.

“A Enfermería se le viene pidiendo hace mucho tiempo que se profesionalice, a nosotros nos ha llevado mucho tiempo ser un enfermero por pasión como se decía antes hasta llegar a ser técnicos, especialistas. Y eso se visibilizó en la pandemia. Realmente queremos que tomen esto en cuenta”, dijo Blascetta y agregó que “es algo que en otras provincias ya se está trabajando en la edad jubilatoria”.

“Venimos a decir que necesitamos esto. No solo para los que se tienen que jubilar ahora, sino también para los que vienen. Nosotros no podemos hacer un paro porque no podemos dejar los hospitales del interior donde somos pocos”, sostuvo.

Por último, Susana Pedernera planteó que «en el interior el enfermero es el Estado mismo, el enfermero, el que maneja la ambulancia, el policía, quien mejor que nosotros para contarles lo que nos está pasando».

