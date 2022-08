Franco fue a Diputados por la ampliación del presupuesto: “no esperábamos esta inflación”

Compartir esta noticia:











El ministro expuso este miércoles en la comisión de Hacienda y Presupuesto sobre el proyecto de ampliación del Presupuesto General de la Administración Pública para este año en un 20%.









Se reunió la comisión de Hacienda y Presupuesto con la presencia del ministro Ernesto Franco y su equipo de trabajo para analizar el proyecto por el que se incrementa en un 20% el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio del corriente año.

“Las proyecciones macroeconómicas las hace el gobierno nacional, con lo cual determinan la recaudación que luego se distribuyen a través de la coparticipación. No esperábamos el nivel inflacionario actual. No se han dado las variables económicas que hablaban de un crecimiento del 33%”, expresó el ministro de Hacienda ante las diputadas y diputados.

A su vez, explicó que “como el ritmo inflacionario se ha mantenido, la recaudación ha sido positiva. Eso ha generado que, si bien planteamos el crecimiento de las partidas, también decimos que es de manera genuina, es decir, sin endeudamiento”, aclaró.

“Nadie se anima a plantear el éxito o no del cambio de la gestión económica. Desde el punto de vista de los acuerdos, todo es con pie de plomo. Por eso el acuerdo paritario lo hicimos por 4 meses. Si esto no tiene éxito, nos veremos las caras nuevamente con el presupuesto 2022”, advirtió.

“No vamos a poder llegar al 30 de septiembre con el presupuesto –siguió Franco-, porque no sería realista, ya que no tenemos pautas macroeconómicas. Las expectativas mensualmente del Banco Central han sido erróneas, como las de todos. No tenemos proyecciones para hacer”, lamentó.

Más adelante, durante un Plenario de comisiones, se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, al proyecto por el que se modifican artículos de la Ley 2871 – Régimen Laboral de Tiempo Reducido.

También se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa por la que se aprueba el Convenio Específico suscripto entre el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), ratificado mediante Decreto 1050/2022 del Poder Ejecutivo.

Además salió favorablemente por mayoría el proyecto por el que La Pampa adhiere a la Ley Nacional 27678 – Prestaciones Básicas de Cuidados Paliativos.

En comisión de Legislación Social se sacó despacho favorable por unanimidad a la iniciativa por la que La Pampa adhiere a la Ley Nacional 26872 – Patología Mamaria -.

Por último se emitió dictamen con el visto bueno de todas y todos los presentes al proyecto por el que solicitan a los Legisladores Nacionales por La Pampa, promuevan la sanción de una Ley para incorporar como parte del Programa Médico Obligatorio, la cobertura integral de la patología denominada «Mancha de Vino Oporto».

