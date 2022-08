Compartir esta noticia:











Lucía Cirmi resaltó el proyecto de ley Cuidar en Igualdad que está en tratamiento en el Congreso. “La falta de pago de cuota alimentaria está conectada a que los varones no se involucran en las tareas de cuidado”, dijo a Plan B.

La subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Lucía Cirmi, estuvo en Santa Rosa para difundir el proyecto de Ley de Políticas de Cuidado que está en tratamiento en el Congreso de la Nación y difundir las políticas del Ministerio en la ciudad y la provincia.

En el marco de la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad”, la funcionaria nacional participó de una actividad en la Campiña, con la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo y funcionarias del organismo.

En diálogo con Plan B, Cirmi resaltó la necesidad de que los varones se involucren en las tareas de cuidado y dejen de ser una sobrecarga en los hombros de las mujeres. “Hoy nos encontramos con el gobierno de la provincia, los municipios y organizaciones para conversar sobre las desigualdades en las tareas de cuidado, algo que parece muy simple y cotidiano, pero que impacta en la realidad económica de las mujeres a lo largo de su vida e incluso en situaciones de violencia”, dijo.

“La propuesta es cuidar en igualdad. Para eso tenemos programas como el Registradas, que es para trabajadoras de casas particulares, un proyecto de ley nacional que reforma las licencias y crea un sistema de cuidados. Queremos escuchar las experiencias de la provincia y municipios en políticas de cuidado y apoyar para que siga creciendo y no sea más una sobrecarga en los hombros de las mujeres”, agregó la Subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Cirmi afirmó que “necesitamos que los varones hagan su parte dentro de la casa. Y cuando trabajamos remuneradamente en el cuidado, como es el caso de las trabajadoras de casas particulares, estén registradas, bien remuneradas y que su trabajo se valore socialmente. Eso va a permitir que si redistribuimos los cuidados, vamos a redistribuir la riqueza y eso es lo que tenemos que hacer”, agregó.

En referencia al proyecto de ley Cuidar en Igualdad, Cirmi recordó que lo envió Alberto Fernández al Congreso el 2 de mayo. “Lo que hace es plantear licencias igualitarias y que los varones tengan el mismo tiempo que las mujeres para cuidar, en todas las familias diversas que estén incluidas, que en las adopciones tengan licencias que hoy no tienen, que los monotributistas tengan también un salario mínimo por cada mes de licencia”.

“La igualdad empieza desde el día uno en un nacimiento y en una adopción. Son igualmente responsables, es bueno para los chicos, buenos para los varones que se involucran en el cuidado y para nosotras, que nos discriminan menos en el mundo del trabajo”, dijo Cirmi.

“El proyecto de ley reforma la Ley de Contrato de Trabajo y eso se puede hacer a nivel nacional. Hay muchos sindicatos, que, vía convenios colectivos, han logrado días por maternidad y casi nadie pasa de 15 días. Eso hace que los varones aparezcan como simples colaboradores y eso no alcanza. Trae muchos problemas adentro de la familia y cuando el hogar queda en cabeza solo de la mujer, luego hay problemas de alimentos, ingresos, algo que está en el núcleo duro de la pobreza. Si redistribuimos los cuidados, vamos a impactar en eso”.

En este sentido, Cirmi dijo que la falta de pago de cuota alimentaria, está conectada a que los varones no se involucran en las tareas de cuidado. “Además, subdimiensionan, piensan que el gasto en cuidado es menor al que realmente es. Si tenemos varones involucrados en las tareas de cuidado, vamos a tener varones que tengan más condena social si no pagan los alimentos. Si bien el Código Civil es de avanzada en la Argentina y exige que el padre asegure el mínimo de la calidad de vida al hijo, estamos lejos de eso, por problemas en la justicia y porque la sociedad avala que cuando el hombre se separa, lo hace de sus tareas de cuidado y eso no puede suceder”, cerró Cirmi.

En qué consiste el proyecto de ley Cuidar en Igualdad

Crea un sistema integral de cuidados con perspectiva de género (SINCA), un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidados en condiciones de igualdad.

Fija los objetivos que deben seguir las políticas de cuidados en general y las destinadas a poblaciones específicas en particular.

Promueve la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados.

Promueve la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en los sectores público y privado.

Reconoce y promueve el trabajo de cuidados remunerado.

Reconoce y busca fortalecer el trabajo de cuidados en el ámbito comunitario.

Reconoce el tiempo para cuidar a través de la modificación del régimen de licencias público y privado.

Se incluyen los meses de licencia en el cálculo previsional como meses aportados.

Promueve la producción de datos, registros e información sobre los servicios de cuidado.

Promueve la realización de campañas de difusión y concientización.

