Nueva marcha en Santa Rosa para pedir justicia por Agustina

Compartir esta noticia:











Silvina Capello, la madre, convocó a marchar en Santa Rosa para pedir justicia este jueves 25 de agosto, día en que su hija cumpliría 20 años. Simultáneamente se desarrollará otra movilización en la ciudad de Cipolleti, Río Negro.









Este jueves se concretará una nueva movilización en Santa Rosa en reclamo del esclarecimiento del asesinato de Agustina Fernández.

Silvana Capello, su mamá, convocó a través de las redes a marchar para recordarla y pedir el esclarecimiento de su muerte. “Les pido me acompañen este jueves, ella cumpliría 20 años. Me quitaron en 5 minutos la mitad de mi vida, exijo urgente justicia por Agustina”, expresó y agregó que la marcha también se hará en Cipolletti «nos unimos en pedido, gritamos justicia».

A partir de las 17 horas concentrarán en Plaza San Martín y luego marcharán por las calles de la ciudad.

En diálogo con Plan B Noticias, Capello reclamó “un avance en la causa”, en la que hasta ahora se mantiene la hipótesis de investigación de la golpiza en contexto de robo.

Sobre esto, la madre de la joven asesinada, reprochó que “hay muchas cosas que no se hicieron desde el punto de vista del femicidio. No fue un robo. Faltaron celulares y no se resguardó la escena”.

Las autoridades a cargo de la investigación descartan de la pericia de ADN al vecino de Agustina, Pablo Parra, quien salió a hacer compras y al regresar encontró el cuerpo de la joven en el piso de su departamento.

Silvana no cree y pidió una pericia psiquiátrica. “Desde el momento en que me llamó a mi actuó como no actuaría la mayoría. Entonces yo con no él no tengo más nada que hablar. Pedí que investiguen su entorno. Todo ocurrió en su casa”, dijo a este medio. Después de esa llamada nunca más volvieron a conversar.

Tampoco cree en el identikit difundido por la Fiscalía de Cipolletti, “se hizo en base a alguien que dijo que vio a alguien con esas características. Podes ver a alguien pero de ahí a recordar esos detalles. No creo en ese identikit. Creo que no da respuesta. La gente está muy asustada y tampoco se va a arriesgar”, agregó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios