En el día en que debería cumplir años, marcharon para pedir justicia por Agustina

La familia y amigos de la joven pampeana asesinada el 2 de julio pasado en Cipolletti, se movilizaron en reclamo del esclarecimiento del crimen. El simultaneo se realizó una marcha en la ciudad rionegrina.









La concentración se llevó a cabo a las 17 horas, en Plaza San Martín, y de ahí hicieron una marcha por las calles céntricas. Luego retornaron al punto de partida y desconcentraron.

«Hoy ella tendría que estar festejando, no está con nosotros. Por eso hicimos esta marcha de cariño, la gente cercana, quienes están y me apoyan», dijo la madre, Silvana Capello, a Plan B Noticias.

«Estamos pidiendo justicia, estamos impacientándonos porque no tenemos respuestas. Mañana voy a hablar con el abogado, me adelantó que la brigada especial del caso está instalándose en la Municipalidad y que están avanzando. No tenían un lugar físico y eso atrasa las cosas. No puedo decir mucho por razones obvias pero espero que tengamos respuestas lo antes posible», contó la mamá de Agustina.

Amigos de la familia y allegados se acercaron para acompañar y sumarse al pedido de justicia por el crimen de la joven estudiante que aún continúa sin resolverse.

Silvana Capello se refirió a las irregularidades y las demoras en el proceso: «las veces que hablamos con Fiscalía planteé que se pasaron cosas, que no se preservó la escena, cosas lógicas. Cuando nosotros estábamos en el hospital eso era un desfile de gente, se los dije siempre. También que no se demoró al amigo (Pablo Parra). Él fue el único que la vio con vida, convulsionando. No voy a parar hasta que tengamos una respuesta».

La madre lamentó que «se dilató todo mucho, ya la primer semana no se le dio la importancia que se tenía que dar, el fiscal apareció recién a las 12 horas, es lamentable y triste».

«El que relata todo es el amigo, y todo es de acuerdo a lo que él relata. Pero no sabemos la hora en que ocurrió. Eso compromete a la única persona que estuvo. Agustina estuvo en el lugar donde no tenía que estar», manifestó.

Sobre el acompañamiento de la gente dijo que «hay muchas personas que nos acompañan acá y en Cipolletti, allá se sienten identificados y están asustados, y acá hay mucha gente que conocía a Agustina y la quería».

