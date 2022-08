Propuesta Federal criticó la “hegemonía y la intervención absoluta” del Estado en la Ley de Seguridad Ciudadana

Compartir esta noticia:











Mediante un comunicado de prensa, la y los diputados del bloque Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, Eduardo Pepa, Martín Ardohain, Matías Traba (MID), explicaron el acompañamiento en general al proyecto de Ley de Seguridad y sus objeciones a la ley sancionada el jueves.

El comunicado señala: “acompañamos en general el Proyecto de Ley de Seguridad Pública y Ciudadana en virtud que es una necesidad modificar las Leyes de facto existentes en materia de seguridad y que regulaban la actividad de la policía de nuestra provincia. Hemos aprobado el Libro I que trata sobre Bases del Sistema Provincial de Seguridad Publica y Ciudadana (se ha tomado como referencia la Ley de Seguridad de CABA) donde la practica demuestra que ha dado muy buenos resultados».

Respecto al Libro II (La Policía de la Provincia de La Pampa), los diputados manifestaron que “no se acompañó lo que respecta al Instituto Superior de Seguridad Publica y Ciudadana en virtud que el Estado asume la totalidad de la gestión, capacitación y actualización de la enseñanza en Seguridad, tanto pública como privada, con lo cual no solo está asumiendo un costo que corresponde al sector privado, sino que también vulnera las libertades del mismo».

«El Libro III lo rechazamos en su totalidad por no garantizar los derechos laborales a los empleados policiales. Podríamos haber tomado esta oportunidad para brindarles un trabajo digno y una mejor calidad de vida, pero no se tomaron las modificaciones propuestas por nuestro Bloque respecto al Servicio de Policía Adicional, los procedimientos administrativos de los sumarios, licencias, sanciones. Lo que se traduce en un deficiente servicio de seguridad si no se crea un sistema efectivo para la protección de los derechos del personal policial».

Sobre el Libro IV (Sistemas de Videovigilancia) y el Libro V (Seguridad Privada) coincidieron en, “no los acompañamos porque si estamos creando una Ley de Seguridad Publica y Ciudadana no es el momento oportuno para tratar temáticas que hacen a la seguridad privada. El Estado pretende intervenir y tener la hegemonía absoluta en materia de seguridad

«Lamentamos, que el arduo trabajo a lo largo de más de un año que venimos realizando en esta temática, se convierta en una cuota pendiente de la Camara de Diputados para sancionar una Ley que realmente se ajuste a los ciudadanos pampeanos como también a los empleados que integran la fuerza policial de nuestra Provincia», indicaron.

