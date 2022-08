Inauguraron la muestra “Una travesía compartida” en el Medasur

Compartir esta noticia:











Con gran presencia de público quedó inaugurada en el Centro Cultural Medasur, la muestra “Una travesía compartida” de las artistas visuales Estela Jorge y Dora Rossi.

Las obras podrán visitarse de lunes a viernes de 8 a 12. martes y jueves de 15 a 17. y sábados y domingos de 18 a 20 con acceso libre y gratuito.

La muestra consta de las producciones de ambas artistas donde se plasman diversos universos plásticos y de color a través de la pintura. Un encuentro en la creación en el cual ambas se retroalimentaron. Las obras de Estela contienen un universo en el que conviven, no solo el paisaje, sino también ciertos seres que van metamorfoseándose a través de cada pincelada. Dora Rossi nos entrega obras en las que predomina el color y la forma y una serie de obras en pequeño formato en las cuales se pueden observar distintas disciplinas como el collage, el grabado, el dibujo o la pintura. Y una referencia a su ciudad, General Pico, y a su historia. También se podrá observar una instalación lumínica de Estela Jorge y otra realizada con barcos de papel de la artista piquense.









El acto oficial estuvo encabezado por la la secretaria de Cultura Adriana Maggio, y la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón, y contó con la presencia de las artistas plásticas, familia y amigos.

Maggio recordó que «ésta es una muestra postergada, que se hizo esperar y desear, y de algún modo Estela Jorge y Dora Rossi son las que están abriendo esta sala, después de la hermosa exposición del Museo de Historia Natural. Y además con la carga emotiva de ser parte de la historia de nuestro querido Centro de Artistas Plásticos, de la movida de las artes visuales de unos años atrás. Les damos la bienvenida, les agradecernos y disfrutemos mucho de la muestra”, cerró.

Estela Jorge en principio agradeció el acompañamiento y la ayuda de Cultura y destacó que la exposición “es un acontecimiento. Estamos presentando esta muestra con Dorita, que hace tantos años que estamos juntas participando con los artistas plásticos del medio».

Y explicó sobre su obra: “Van a encontrar mucha variedad en esta oportunidad, porque estoy trabajando con luces, porque lo importante para mí es la luz como transparencia. Yo creo, siempre lo creí, que el cuadro no termina ahí en el primer plano que nosotros vemos, sino que hay más atrás, y hay más porque yo lo veo como que estoy pasando mi interior, mostrarles qué pasa atrás, no es solamente la línea que hice de este lado. También trabajé con vidrio, con reciclado, que nunca lo había hecho y que me encanta”, detalló.

En una distendida alocución Dora Rossi dijo “yo vine con ella, que es esa palabra cortita que aprendí siendo niña y que me enseñaron mis padres y la guardé con mucho esmero. Entonces esta mañana cuando el sol se lucía en mi despertar, le dije, hoy saldremos de paseo, y entonces la traje, y hoy a esta palabra yo quiero susurrarla en este espacio tan acogedor y también tan convocante, y esa palabra es gracias. Gracias a los que están presentes, gracias a los mensajes que son un mimo al alma, gracias a los que no llegaron pero están. Gracias a las autoridades que se hicieron eco del escrito en aquel noviembre de 2019 y que voy a confesar, el contenido se fue, voló, surgió otro. Y gracias a todos ustedes, el público, que es que el que asiste, el que mira, al que le gusta y al que no le gusta. Nosotras hicimos los preliminares, ahora contamos con ustedes. Y desde ya muy agradecidas porque vamos a estar acá todo septiembre y octubre y orgullosa de estar con Estela, que además de amiga y colega, es tan compatible con mis obras y decirles que vale la pena abrirse a nuevas experiencias. Estamos a disposición”.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 12. martes y jueves de 15 a 17. y sábados y domingos de 18 a 20 con acceso libre y gratuito.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios