Las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy no estarán presentes en el juicio

Por decisión del Tribunal, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, no estarán en el banquillo de acusadas en el juicio en su contra por la muerte de Lucio Dupuy. El juicio comienza el 10 de diciembre y será a puertas cerradas. Las partes acusadoras piden la pena perpetua.









Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, y Abigail Paez, su pareja, ambas acusadas por la muerte del niño de 5 años, no estarán presentes en el juicio que comenzará el 10 de noviembre en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde se constituyó el Tribunal que deberá impartir justicia.

Este viernes 26 de agosto, fecha en que se cumplieron 9 meses de la muerte de Lucio tras una brutal golpiza, la familia Dupuy marchó para exigir justicia.

En ese contexto, Ramón Dupuy cuestionó que las acusadas no participen del juicio en su contra de manera presencial. «Vamos a estar, aunque a estas asesinas no las traigan porque van a estar a través de Zoom, no debería ser así. Lucio no tuvo Derechos Humanos que las defiendan, ellas sí. No deberían dejarlas resguardadas en San Luis”, expreso el abuelo del menor.

El fiscal Marcos Sacco, dijo ante la consulta de Plan B Noticias que “los jueces resolvieron que se haga por zoom”.

El martes pasado se dio a conocer la fecha de inicio del juicio, el 10 de noviembre. Se prevé que declaren unos 60 testigos. Los jueces también decidieron que el debate judicial se desarrolle a puertas cerradas, ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual.

El Tribunal está integrado por los jueces Anibal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora. Se espera que el juicio termine en diciembre, por lo que la condena se conocerá tras la feria judicial.

Las acusaciones del Ministerio Público Fiscal son impulsadas por la fiscala Verónica Ferrero, y los fiscales Walter Martos y Marcos Sacco. En tanto, José Mario Aguerrido es el abogado querellante por la familia Dupuy.

La Fiscalía aseguró que “pueden hacer valer la expectativa de perpetua”. En tanto, para Aguerrido, se trató de un “crimen de odio, por una cuestión de género”, y pedirá la máxima condena.

Acusadas

Magdalena Espósito Valenti (24), madre de Lucio Dupuy, será juzgada por «homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado».

Mientras que a Abigail Páez (27) llegará imputada del delito de «homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado».

El caso

Lucio falleció el 26 de noviembre de 2021 a raíz de una golpiza que sufrió en la casa donde vivían las acusadas y el pequeño de 5 años, en la calle Allan Kardec de Santa Rosa.

Según la autopsia Lucio se desvaneció y murió antes de llegar al hospital producto de “múltiples golpes”, sumado a marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo. Además, se comprobó que sufrió abuso sexual.

Se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales sin ser advertido.

Por esto se inició una investigación administrativa para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

