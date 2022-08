Marcha por Lucio: el abuelo cuestionó que las acusadas no estén presentes en el juicio

Compartir esta noticia:











Este viernes la familia Dupuy y amigos marcharon en General Pico para reclamar justicia y pedir la implementación de la Ley que lleva el nombre del pequeño de 5 años asesinado a golpes, por lo que están acusadas la madre, Magdalena Espósito Valenti, y Abigaíl Paez, su pareja. El 10 de noviembre debería comenzar el juicio y Ramón «Teto» Dupuy, abuelo de la víctima, se quejó porque «van a estar por zoom».









Familia y amigos marcharon este viernes en General Pico al cumplirse 9 meses del asesinato de Lucio Dupuy. Volvieron a reclamar justicia y por la implementación de la «Ley Lucio».

Esta semana se conoció que el 10 de noviembre es la fecha pautada para el inicio del juicio contra Magdalena Espósito Valenti, la madre, y Abigail Páez, su pareja, acusadas por la muerte de Lucio en la casa donde vivían en Santa Rosa. La justicia resolvió que el juicio se desarrolle a puertas cerradas y que las imputadas no estén en el banquillo de acusados, sino que sigan el juicio en su contra por videoconferencia.

Al respecto, Ramón Dupuy, abuelo del pequeño, anticipó que acudirán como querellantes que son y cuestionó que las acusadas no estén presentes: «vamos a estar, aunque a estas asesinas no las traigan porque van a estar a través de Zoom, no debería ser así. Lucio no tuvo Derechos Humanos que las defiendan, ellas sí. No deberían dejarlas resguardadas en San Luis”, agregó.

Ambas imputadas están en la provincia de San Luis, donde cumplen su detención en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, a la espera del juicio.

“Es muy duro porque de a poco te vas enterando de las cosas que le hicieron a Lucio, todavía falta mucho para enterarse. Es vivir con dolor todos los días, con penas en el alma, es una cosa que no se puede sacar de encima”, expresó Ramón Dupuy a los medios presentes

La marcha se realizó en inmediaciones de la Plaza San Martín, donde se exhibieron pancartas con pedido de justicia, la Ley Lucio, y globos de color blanco.

La Ley tiene “favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”. La normativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá asegurar su funcionamiento a nivel nacional y la trazabilidad de las denuncias realizadas.

“Esto no se va a terminar el día del juicio, esto va a seguir porque van a seguir habiendo chicos que estén vulnerados en sus derechos. Vamos a seguir haciendo las marchas e insistiendo para que esto cambie un poquitito. Ha cambiado un poco, pero tiene que cambiar del todo”, manifestó Ramón Dupuy.

Lucio falleció el 26 de noviembre último a raíz de una golpiza que sufrió en la casa donde vivían las acusadas y el pequeño de 5 años, en la calle Allan Kardec de Santa Rosa.

Según la autopsia Lucio se desvaneció y murió antes de llegar al hospital producto de “múltiples golpes” sumado a marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo. Además, se comprobó que sufrió abuso sexual.

Se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales sin ser advertido.

Por tal motivo se inició una investigación administrativa para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

