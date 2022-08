Faggiani y las manifestaciones de apoyo a Cristina: “si no cuidamos lo nuestro, no nos va a cuidar nadie”

Compartir esta noticia:











El secretario general de la CGT cuestionó la persecución contra la vicepresidenta y cargó contra el Poder Judicial. “Se evidencia que la justicia ya no tiene límites”, señaló y recordó la anulación de la ley del Consejo de la Magistratura, entre otras irregularidades.

El secretario general de la CGT Zona Centro Sur, Luis Faggiani, opinó sobre los hechos ocurridos el fin de semana en la vivienda de Cristina Fernández y criticó la persecución judicial contra la vicepresidenta. “Si son capaces de hacer esto con una persona que fue diputada provincial, diputada nacional, senadora nacional más de una vez, presidenta de la nación dos veces y ahora vicepresidenta, imaginemos lo que pueden con cualquiera de todos nosotros”.

Faggiani advirtió del peligro de “aceptar que esto se convierta en una cuestión normal y natural, porque son los que tienen el poder, y cuentan con medios hegemónicos que ocultan algunas de las cosas que hacen o hacen más rimbombante las cosas que hacen desde nuestro sector. Nosotros no contamos con eso, pero sí contamos con la posibilidad de poder hablar con compañeros y con gente y de poder expresarnos en la calle. Esto no debemos dejar de hacerlo”, agregó.

“A pesar de que la central de la CGT, no se nos convocara, nosotros durante el gobierno de Macri estuvimos, prácticamente, una vez por mes, haciendo manifestaciones, porque creíamos que nuestros derechos iban a ser seriamente afectados. Si tenemos la oportunidad de hablar con compañeros y convencerlos de estar en la calle, cuidemos esa institucionalidad y tenemos que hacerlo. Claramente, cada una de las atrocidades que la derecha cometa, vamos a hacer los primeros en recibir el castigo. Si no cuidamos lo nuestro, no nos va a cuidar absolutamente nadie”, manifestó en declaraciones radiales.

En referencia a la justicia argentina, Faggiani manifestó que “está desprestigiada no desde ahora contra la compañera vicepresidenta o la creación de la Gestapo (judicial del gobierno bonaerense). Viene desprestigiada desde hace muchos años. Tengamos en cuenta que tuvimos una Corte Suprema que salvó al ex Presidente de ir preso. Este comportamiento de la justicia no empezó ahora. Y nosotros, tenemos muchos compañeros que fueron víctimas de este accionar desde hace muchísimos años”.

“Somos conscientes de lo que está sucediendo. Lo que hoy se evidencia claramente es que ya no tienen más límites. Este comportamiento, que en algún tiempo era solapado, direccionado a algún lugar, era con algunos, hoy no tiene límites y este no tiene límites se ve en el comportamiento que muchas veces tiene la Corte Suprema de Justicia. El hecho de haber dejado sin efecto la ley de modificación del Consejo de la Magistratura, una enorme cantidad de años después, para poder en vigencia una ley derogada, es sobrepasar todos los límites, para que la Corte pueda manejar el Consejo de la Magistratura. Esto es lo que tenemos. A cualquier persona de la sociedad que le pregunten y todas las encuestas lo muestran, marcan que el organismo del Estado más desprestigiado es el Poder Judicial, donde seguramente, la enorme mayoría de jueces, fiscales e integrantes del poder, es gente proba, pero el comportamiento de unos pocos, hace que el Poder Judicial se vea en esta circunstancia”, manifestó Faggiani a periodistas de FM Radio Noticias.

Consultado sobre una probable candidatura de Cristina Fernández para el 2023, Faggiani dijo que “quienes tienen la posibilidad de resolver esta situación, tienen que tener la inteligencia suficiente para no discutir este tema, en estas circunstancias. Falta un tiempo y ese tiempo hay que caminarlo. Quienes tengan que tomar la decisión, van a tener la suficiente amplitud y humildad para decir cuál es el mejor candidato para el 2023 en adelante. Espero que tengan esa amplitud y que no sea el ego, ni la sensación de poder, la que lleve a que alguien sea candidato y terminemos poniendo, nosotros, a la derecha en el gobierno. Hay que tener mucho cuidado con eso, ser muy prudentes y cuidadosos, pero este no es el momento”, cerró el secretario general de la CGT Zona Centro Sur.

