“La UTELPa ha perdido representatividad, queremos incluir a todos los sectores”

Integrantes de la Lista Rosa y Verde de la Seccional Santa Rosa criticaron a la actual conducción. Advirtieron por el deterioro salarial, la falta de cargos docentes y la violencia en los establecimientos educativos. «El gremio ha dejado de ser representativo para ser político partidario», indicaron.

Walter del Río, candidato a secretario general y Cecilia Barón, candidata a secretaria adjunta, junto al resto de las y los integrantes de la lista Rosa y Verde de la seccional Santa Rosa, brindaron un conferencia de prensa, en el marco de las elecciones que se realizarán en el gremio UTELPa, que se desarrollarán el 7 de septiembre.

“Nuestra lista surge de la necesidad que a diario habita en las instituciones educativas y traemos el grito de nuestros colegas y queremos incluir a todos los profesionales de la educación”, señaló del Río.

“Trabajamos y recorremos desde hace muchos años los distintos niveles del sistema educativo y conocemos las problemáticas que a diario se vivencian. Sabemos de las necesidades urgentes en cada colegio y estableceremos los colores Rosa y Verde, como una alternativa que nos diferenciará significativamente de la conducción actual”, afirmó.

“Cada uno de quienes componen este espacio, saben y tienen como pensamiento fundamental, la no connivencia con los gobiernos de turno. Creemos que el gremio UTELPa debe ser representativo de todos y cada uno de los docentes de la provincia y no un sitio privilegiado y exclusivo para quienes comparten una misma ideología política”, criticó.

“Tampoco aceptamos la perdurabilidad en los distintos escalafones del sindicato, como, sucede en la actualidad. Queremos ser la voz de oposición a todo lo que nos quieren imponer y predicamos y solicitaremos el retorno inmediato y consulta permanente a las bases, no como sucede con la conducción actual que vocifera la palabra democracia, copiada de nuestro discurso. Cada uno de nosotros sabe de su simpatía y connivencia con el gobierno provincial y nacional”, agregó.

“Por eso pensamos que la UTELPa es de todos y queremos ser protagonistas del proceso electoral. Buscamos la representatividad, pensando en nuestros colegas, sus necesidades, demandas y problemáticas, debido a que muchos no pueden participar del proceso eleccionario, porque no están afiliados y porque la Junta Electoral no permitió realizar adecuaciones a los padrones, que aseguraran a los afiliados y afiliadas, para que voten en sus lugares de trabajo”, criticó del Río.

“Para nosotros será una elección histórica y buscamos avanzar en un proyecto provincial. Por eso, el 7 de septiembre, la seccional Santa Rosa, tiene y debe hacer historia”, agregó.

Por su parte, Pablo Acosta dijo que las principales demandas tienen que ver con “la pérdida de representatividad del gremio y las desafiliaciones, que se provocan por el descreimiento en el gremio ante la mansedumbre en cada reunión paritaria. Nuestra profesión se ve disminuida y sobrecargada por las demandas que exigimos y que el gobierno nos devuelve con alguna tarea laboral. El primer reclamo es económico, porque el salario docente no alcanza. El 12% no es alivio para el bolsillo, cuando la inflación está por las nubes. Otra gran demanda tiene que ver con la creación de cargos y la violencia que se vive en las instituciones educativas”, agregó.

En referencia a la “connivencia” de la actual conducción con el gobierno provincial, Carlos Alonso recordó que “el último paro se hizo por insistencia de las bases. No se escucha a los delegados ni a las escuelas. Cuando quieren tomar una decisión, nos dan 24 horas para que consultemos y dan por sabido que las decisiones que se toman, son las de las bases Pero nosotros preguntamos a quienes les consultan. Eso es algo muy recurrente que pasa en todos los niveles. Dicen que tienen las puertas abiertas, pero no es así”.

En cuanto a las situaciones de violencia y la creación de cargos, Alonso señaló que “si se han creado cargos, no responden a la demanda que se necesita. Es inferior a la problemática que hay en las escuelas. Las demandas de preceptores en nivel inicial, no han llegado a todos, no alcanza para la problemáticas de violencia que se necesita”, agregó Alonso.

“En referencia a los trabajos interministeriales, por ejemplo, hay una sola neuróloga, para atender distintos casos y si vas hoy a pedir un turno, se lo dan para febrero. Hay un retraso de 200 turnos en este caso y los equipos de inclusión no pueden atender estos casos, al no contar con un diagnóstico claro”.

Por su parte Cecilia Alcántara, apoderada de la lista, sostuvo que hay muchas dificultades en todos los niveles educativos. “Yo soy maestra de primaria y nosotros nos vemos muy afectados por la cantidad de horas que no nos pagan, la cantidad de tareas que tenemos dentro del aula y hacemos otras tareas que no nos corresponden. El trabajo de docente primario está desbordado. Hay muchas cosas para discutir y los maestros tienen ganas de hablar”.

“Coincido con el planteo anterior, que cuando UTELPa tiene que consultar a las bases, no llegan a tiempo y si hay un mensaje, de los compañeros a los delegados, quedan a mitad de camino. Creemos que como Seccional Santa Rosa, vamos a dar una buena elección”.

En tanto, Cecilia Barón, candidata a secretaria adjunta, dijo que “la gran mayoría de quienes componemos la lista, nunca salimos del aula. Podemos llevar mayor o menor cantidad de años trabajando y todos estamos dentro de los establecimientos, en distintos niveles. Yo estoy en la secundaria y tenemos los mismos inconvenientes que la primaria. Los docentes no afiliados nos están buscando como una opción y recolectamos cantidad de problemáticas, que con la conducción actual caían en saco roto. O no llegan o lo visualizan en las redes, pero quedan ahí. No tenemos un gremio que nos escuche y sea la voz de las quejas reales que hay en las escuelas”.

«El gremio ha dejado de ser representativo para ser político partidario y nos escuchan. Por eso, desde la Seccional Santa Rosa, queremos que los docentes tengan un espacio y puedan ser escuchados. Es muy difícil lograr un cambio, si la conducción no nos escucha o no nos recibe», dijo Cecilia, otra de las integrantes. «Buscamos un sindicato pluralista, sin bandería política, que tenga el propósito de la defensa de cada uno de los trabajadores», agregó.

Por último, Andrea Castello, de la Secretaría de Género, dijo que hace falta capacitación docente. «Nos piden que debemos incluir en el aula y lo hacemos, pero con las herramientas que tenemos. Desde el Ministerio y desde el gremio, se deberían hacer capacitaciones masivas. Terminamos capacitandonos de manera personal».

Para finalizar, del Río dijo que la campaña se hizo a pulmón. «El trabajo es mancomunado y nuestro. Hacemos campaña a contraturno, ya que todos estamos frente al aula. Vemos una fuerza gremial debilitada, hay una masiva desafiliación de compañeros que no se ven representados por los gremios, algo que no solo pasa en UTELPa. Nosotros somos la renovación, mientras que en el otro sector, son personas que hace quince años que están en distintos cargos. La conducción siguen siendo las mismas personas, en el mismo bando político. Pretendemos ser transmisores de todas las preocupaciones de colegas y de todo el colectivo docente», cerró.

