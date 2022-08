Dieron a conocer un Master Plan que aborda la Accesibilidad a la Reserva Provincial del Parque Luro

Compartir esta noticia:











El trabajo fue realizado por Verónica Martínez para la Universidad de Jaén, en España. “Falta tomar conciencia sobre la importancia de la accesibilidad”, dijo a Plan B.

Este miércoles, en la Secretaría de Turismo, la secretaria Adriana Romero y la autora del Máster “Plan de accesibilidad de la Reserva Provincial Parque Luro”, Verónica Lorena Martínez, dieron detalles de su trabajo, presentado en la Universidad de Jaén , en España.

Según explicó la funcionaria provincial, Adriana Romero, “en la Secretaría hemos adoptado la política de invitar a quienes terminan sus estudios de turismo a exponer sus tesis, con público o prensa y en este caso, Verónica, nos dio la posibilidad de contar cómo fue su tesis en Jaén, España, con su Máster específico sobre accesibilidad turística”.

“Es algo que nos interesa sobremanera porque es acerca de la Reserva Parque Luro. Si bien la Reserva tiene bastante contemplado el tema de la accesibilidad, todavía queda mucha tarea por hacer”, afirmó.

“Ya le pedimos la tesis a Verónica a modo de propuesta para impulsar la búsqueda de recursos y que pueda hacerse de manera integral. No es solo con las barreras físicas, donde se pueden trabajar en senderos o rampas, sino también en lengua de señas, una cantidad de aspectos y servicios que prestan las personas que trabajan en el parque y tienen que tener conocimiento para poder cubrir todos los aspectos y que no quede nadie que llegue a la reserva y no pueda ingresar, ya sea un sendero, alguna actividad, el área de servicios o la proveeduría”, explicó Romero.

Por su parte, Verónica Martínez dijo a Plan B que “este proyecto lo desarrollé como como trabajo final de Master para la Universidad de Jaén, en España. Consiste en desarrollar un Plan para eliminar todas las barreras arquitectónicas, comuncacionales, informativas y actitudinales en la Reserva”.

“Esto incluye a barreras físicas, para personas con movilidad reducida o bien con otras barreras como pueden ser la de la información: ver cómo se difunde, se presenta y cómo se comunica. Por ejemplo, si hay personas con dificultades auditivas, se necesita comunicarse con lengua de señas. Por eso, el Plan Integral cumple con todas estas condiciones”, agregó.

“La concreción del Plan es posible. Falta tomar conciencia sobre la importancia de la accesibilidad, como indicador de calidad de vida para todas las personas”, afirmó.

