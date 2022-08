Finalizaron los Juegos Deportivos para Personas Mayores: Participaron más de 2.000 pampeanos y pampeanas

Compartir esta noticia:











Luego de tres días de actividad en Santa Rosa, quedaron definidos los campeones 2022 de la instancia Provincial de la competencia que organiza la Subsecretaría de Deportes.

La instancia provincial congregó a 600 pampeanos y pampeanas que formaron parte del programa que a lo largo del año convocó a 2000 personas mayores de 60 años en las instancias locales y regionales previas y que, en distintas disciplinas, clasifican para los Juegos Evita.









Los resultados

Newcom: 1) Escuela 221 (zona VII); 2) Sportivo Toay (Zona IX); 3) San Martín (Zona VIII); 4) Dorila (Zona IV).

En Tejido:1) Gabriela Clemant (Zona VIII); 2) Eva Tello (Zona IX); 3) Alicia Macagno (Zona II).

En Bochas: 1) Julio Braun – Horacio Rosettti (Zona VII); 2) Abel Mondino – Oscar Amione (Zona III); 3) Orlando Lanfranco – Miguel Manquez (Zona V).

En Truco: 1) Inés Ambrosino – Bernabé Rosales (Zona I); 2) Ester Campagno – Rogelio Olivieri (Zona III); 3) Osvaldo Pacheco – Norma Isaguirre (Zona VII).

En Escoba de 15: 1) Estella Maris García (Zona II); 2) Sara Orozco (Zona VI); 3) Mirta Coscia (Zona III).

En Chin Chon: 1) Sara Leal (Zona I); 2) Dora Mayer (Zona IV); 3) Mabel Heit (Zona IX).

Ajedrez: 1) Roberto Ampudia (Zona VII); 2) Mario Frank (Zona VII); 3) Raul Rautenberg (Zona VII)/Hugo Duval (Zona VIII)/Elba Cortejarena (Zona VIII).

En tenis de mesa femenino: 1) Mirta Cowan – Nélida Mitzig (Zona VIII); 2) Elsa Lamberti – Juana Martín (Zona II); 3) Clarisa Fonzalida – Teresa Isa (Zona IV).

En tenis de mesa mixto: 1) María Ester Bertalot – Orlando Brossia (Zona VIII); 2) Gladys Carrasco – (Zona V); 3) Nilda Elorriaga – Aldo Gallardo (Zona II).

En tenis de masculino: 1) Néstor Sivalero – Jorge FerreIra (Zona IV); 2) Rubén Bertín – Walter Tourn (Zona VIII); 3) José Miranda – Reinaldo Aguilera (Zona VII).

En Carrera de Orientación Femenino: 1) Ibarra – Gette (Zona VI); 2) Freijedo – Carrasco (Zona VI); 3) Albizu – Ramírez (Zona VIII).

En Carrera de Orientación Masculina: 1) Mendoza – Vallejos (Zona II); 2) Lera – Albois (Zona V); 3) Sept – Tourn (Zona VIII).

En Tejo femenino: 1) Marta Saradón – Patricia Lorca (Zona II); 2) Yolanda Decaillet – Graciela Meluso (Zona VII); 3) Hilaria Salinas – Margarita Rodríguez (Zona I).

En Tejo masculino: 1) Rubén Clarembou – Jorge Cornejo (Zona VII); 2) Federico Pardo – Camilo Reynoso (Zona I); 3) Pedro Hondere – Roberto Pignatta (Zona V).

En Tejo mixto: 1) Ricardo Iglesias – María Morán (Zona V); 2) Alicia Ferreyra – Félix Besabé (Zona VIII); 3) Juan Cufré – Juana Ualdegaray (Zona I).

Padel femenino: 1) Dora Santillán – Nelly Echegaray (Zona X); 2) Susana Arrieta – Olga Kress (Zona V); 3) Liliana Conejos – Herminda Martínez (Zona II).

Padel masculino: 1) Norberto Ghiglione – Luis Maciel (Zona IX); 2) Ricardo Matellán – Guillermo Ramos (Zona VII); 3) Sergio Pitta – Raúl Azcárate (Zona VIII).

Sapo femenino: 1) Berta Marcos (Zona IV); 2) Teresa González (Zona VI); 3) Sarita González (Zona VII).

Sapo Masculino: 1) Mario Robert (Zona VIII); 2) Ricardo del Río (Zona X); 3) Héctor Vendramini (Zona III).

“Ni cerca de lo que se hace en La Pampa”

El profesor Hugo Magario, encargado del encendido del pebetero en la ceremonia inaugural, cerró el acto de premiación con un discurso en el que resaltó el trabajo que se realiza en la Provincia para las personas mayores. “Estoy muy feliz de poder vernos las caras nuevamente después de los dos años, estábamos esperando esto con mucha ansiedad. Es una gran alegría para todos compartir los Juegos y ser parte de la organización”, indicó. Deseó “suerte a todos los que clasificaron para los Juegos Evita” y también tuvo palabras para “los que no. Mi deseo es volver a verles las caras y sepan que ya estar en las finales es importante, porque mucha gente participó de las otras instancias. Y lo más importante es estar”. En el final, remarcó el espacio que significan los Juegos Deportivos Pampeanos. “Yo soy santafesino y cuando viajo para allá pregunto y les puedo asegurar que no están ni cerca de hacer lo que hacemos acá, la dedicación que le ponemos a estos Juegos, con disciplinas que van a los nacionales y otras que no. Es muy importante la posibilidad de conseguir amigos, de intercambiar ideas, distintas vivencias, que es lo que nos da el deporte”.

