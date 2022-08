Huala: “El ajuste en discapacidad es un atropello para miles de familias”

Compartir esta noticia:













La senadora pampeana, Victoria Huala, presentó un proyecto en el Senado solicitando al Ejecutivo nacional una respuesta por las demoras en los pagos a los prestadores de servicios de salud en discapacidad.

La legisladora elaboró un proyecto de comunicación instando, una respuesta oficial inmediata por las demoras en los pagos a los prestadores de servicios de salud en discapacidad. Señaló que “El Gobierno nacional no realiza los pagos para los prestadores de salud en discapacidad, hay personas que no cobran desde el mes de enero, esta situación no sólo afecta a los profesionales, sino también vulnera los derechos de las personas con discapacidad y afecta a muchísimas familias”.









Pide la inmediata regularización de pagos adeudados a las prestaciones médicas para discapacitados: “Sin dudas la prioridad del gobierno está en Recoleta y no en Plaza de Mayo”.

Sostuvo que “El ajuste a discapacidad es un atropello para miles de familias que deben lidiar con esta situación”.

Contó que “Días atrás el gobierno recortó 50 mil millones a educación y primera infancia; ahora desfinancia prestaciones a personas con discapacidad. Pero otorgó 37 mil millones a empresas públicas con subejecución”.

