Mamá de Sofía Viale: “Este día, hace 10 años, yo también morí”

Compartir esta noticia:











El 31 de agosto del 2012, Sofía Viale, una niña de 12 años, salió de su casa para vender pan casero que elaboraba su madre, y desapareció. Dos meses después encontraron su cuerpo. Un crimen que conmocionó no sólo a La Pampa, sino también al país.

La madre de Sofía Viale, Noemí Ampudia, usó las redes sociales para recordar a su hija: “10 años pasaron ya Sofi… y a mí, me parece que fue ayer, aún retumban tus carcajadas por la casa y tu desparpajo y alegría de vivir, justamente lo que tristemente no podes disfrutar mi negrita, tu vida, tus sueños de niña, de adolescente y de adulta”.









“Te callaron para siempre aunque aquí en mi corazón sigues resonando día a día… a veces no entendemos porque vinimos a esta vida a atravesar tantos pesares, como el que nos tocó vivir, como el de tantas familias, ¿cuán fuerte tiene que ser un ser humano? ¿Qué capacidad hay que tener para enfrentar ciertas situaciones? si este día hace 10 años yo también morí.. y Dios con el tiempo me transformó y me levanto, pude salir adelante y me volví un ser humano diferente pero con la misma esencia”, dijo.

Sostuvo que “Si pudiera pedir deseo a Dios, sería que este día no existiera y que estés acá conmigo… pero eso es imposible. Dios sabe toda mi lucha y mi pesar y en el descanso para seguir adelante… Te extraño cada día de mi vida mi negrita hermosa”.

Al final, expresó que “Gracias por todo tu Amor, por tantas cosas compartidas y por haber tenido el privilegio de ser tu mamá, en un tiempo nos encontraremos”.

La muerte de Sofía Viale ocurrió el 31 de agosto del 2012, cuando salió de su casa en la ciudad de General Pico, a 135 kilómetros al norte de Santa Rosa, para vender pan casero que elaboraba su madre, y desapareció.

Dos meses después fue encontrada asesinada debajo de la parrilla de su vecino Janssen, entonces de 32 años, quien -según se determinó en un juicio- la engañó diciéndole que le compraba pan y le pidió que pasara para darle el dinero, y allí la violó, la mató y la enterró en el patio de su casa.

La Justicia determinó que Janssen tenía cinco antecedentes de abusos, uso de armas y lesiones en contra de otras mujeres. El hallazgo del cuerpo se produjo de casualidad, cuando se conoció la denuncia de otra adolescente de 14 años que dijo haber sido violada por Janssen.

La búsqueda de Sofía movilizó a la comunidad piquense en varias marchas multitudinarias y una pueblada el 5 de noviembre de 2012 cuando el cuerpo de la niña fue encontrado.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios